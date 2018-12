Flere og flere 70-årige er i job, men kan ikke få dagpenge, hvis de mister jobbet

Optjening i hvert kvartal

Torben Poulsen, leder af Dansk Metals a-kasse og formand for Danske A-kasser, finder det naturligt, at arbejdende folkepensionister kan få dagpenge.

»Der bør laves en mellemløsning, så folkepensionister kan få dagpengeret, hvis de arbejder. Det kunne for eksempel være, at man for hvert kvartal optjener en måneds dagpenge. Hvis du så bliver ledig efter et år, så har du fire måneder til at finde et nyt job eller måske gå på folkepension«, siger han.

En undersøgelse i Dansk Magisterforening viser, at hver fjerde medlem over 50 år ønsker at arbejde, til de er oppe i 70’erne.

»Det er diskriminerende, at man ikke har ret til dagpenge, når man runder folkepensionsalderen. Hvorfor skal de ikke have samme rettigheder som yngre til at få dagpenge. Det harmonerer dårligt med ønsket om at få ældre til at arbejde højere op i alderen, at de bliver frataget retten til at få dagpenge«, siger formand Camilla Gregersen.

Der er lagt op til diskussion i seniortænketanken. Formanden, tidligere LO-formand Harald Børsting, ser ikke noget problem i, at retten til dagpenge forsvinder ved pensionsalderen.



»Her i landet er den offentlige forsørgelsespligt folkepensionen, når man har nået folkepensionsalderen. Det er rimeligt nok. Risikoen ved at åbne for dagpengeret til folkepensionister er, at mange vil blive i a-kassen, og hvis de bliver ledige, når de er lige over folkepensionsalderen, så bliver de, til de løber ud for dagpenge. Det kan blive en ladeport for misbrug«, siger Harald Børsting, der heller vil gå en anden vej:

»Vi skal gøre det attraktivt at arbejde som senior«.

Det er forskellen på dagpenge på knap 19.000 kroner om måneden og en fuld folkepension på godt 14.000 kroner månedligt, der kunne være en fristelse. Ældre Sagen har svært ved at se problemet.