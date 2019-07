Forældre kommer i klemme i nye skilsmisseregler: Oplever psykisk vold - men tør hun flytte?

En ny regel skulle ligestille skilsmissepar ved at lade barnet have bopæl hos begge forældre tre måneder efter skilsmissen, men den forlænger konflikten, lyder det fra Mødrehjælpen. Her er tre eksempler fra organisationens rådgiving.

Optrapning En mor har gennem det seneste halve år villet gå fra sin partner, og nu har hun sagt det til manden. Hun oplever, at han udøver psykisk vold primært rettet mod hende, men hun tør ikke flytte ud af deres fælles hjem, før de tre måneder er gået, og der er kommet en afgørelse. Hun er bange for, at hun ellers mister chancen for at blive bopælsforælder.