Topkarakter til vinderagurk: »Den er super velsmagende«

Varme hotdogs fra grillen, ketchup, ristede løg og selvfølgelig agurkesalat. Sådan ser menuen ud for mange af os, når sommervarmen tager over. Men hos de ældre generationer står der agurkesalat på middagsbordet hele året. Især hos dem, der bor uden for de store byer – for eksempel på Fyn og i Vestjylland.

»De unge bruger syltede agurker til hotdogs og burgere. Men for de ældre er agurkerne stadig en klassiker sammen med gammeldags kyllingesteg, hakkebøf og frikadeller«, siger Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef hos Coop, der blandt andet driver Fakta, Irma og SuperBrugsen.

De syltede agurker har en lang historie. Allerede i 1700-tallet så vi de første opskrifter i kogebøgerne, forklarer Bettina Buhl, der er museumsinspektør og madhistoriker på Det Grønne Museum. Men dengang lå agurkerne i saltlage og blev mest spist af eliten. Først i slutningen af 1800-tallet begyndte agurkerne at ligne de sursøde varianter, vi finder på supermarkedets hylder i dag. Det var fremkomsten af sukkerfabrikker i Danmark, der fik vores agurker til at smage mere af sukker end salt.