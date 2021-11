Vegetarisk jul, nej tak: Vi vil have vores and og flæskesteg i fred

Grøn og klimavenlig mad i julen? Ellers tak.

Sådan lyder det fra et flertal af danskerne i en ny Megafon-måling foretaget for Politiken og TV 2 Nyhederne. Her svarer knap tre ud af fem af de adspurgte, at de ikke ønsker at spise mere grønt og klimavenligt i julen. Kun hver tiende vil spise mere grønt og klimavenligt i den kommende højtid.

Fakta Sådan gjorde vi Undersøgelsen er gennemført 9.-11. november 2021 som en webmåling. Målgruppen er danskere i alderen 18+ år. 1.180 respondenter har medvirket i undersøgelsen.

Svarene dækker over, at julen har en helt særlig status, mener Lars Aarup, der er analysechef hos Coop.

»Julen er bundet op omkring en masse traditioner, og en tradition er som bekendt noget, vi gør igen og igen. Vi spiser det samme hvert år, og hos de fleste vil det være and eller flæskesteg med det klassiske tilbehør, og det er vi ikke meget for at ændre på. En linje i en kendt julesang lyder »rør blot ikke ved min gamle jul«, og sådan har mange det nok«, siger Lars Aarup med henvisning til Peter Fabers julesang ’Sikken voldsom trængsel og alarm’.

Tallene viser dog, at der klart er en særlig gruppe, der ikke ønsker sig en grøn jul. Det er mændene. Således svarer mere end to ud af tre mænd, at de er overvejende uenige (17 pct.) eller helt uenige (49 pct.) i, at de vil spise mere klimavenligt og grønt i julen, end de tidligere har gjort.

Til sammenligning er det halvdelen af kvinderne, der har det på samme måde.

Og mændenes modstand mod mindre kød og flere grøntsager skyldes ikke, at de i forvejen er klimadukse og spiser rigeligt med grønt. Kun 2 pct. af mændene svarer, at spørgsmålet ikke er relevant, fordi de allerede spiser grønt og klimavenligt til jul.

»Mænd er generelt mere interesserede i mad med kød. Når vi spørger dem hvorfor, svarer de, at mad med kød smager bedre, og at det mætter mere. Kvinder er mere åbne over for at spise grønt, og derfor overrasker det mig ikke, at det er mændene, der vil holde fast i kødet til jul«, siger Lars Aarup.

Danskerne elsker kød