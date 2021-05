Få hjælp til at skrue ned for kødet og op for smagen: Politiken vil lære læserne at lave klimavenlig mad

Det er nemt nok at svare ja til, at vi gerne vil gøre vores for at bremse klimaforandringerne, blandt andet ved at spise mere grønt og mindre kød.

Men hvordan man får kål og linser til at smage af nok, og hvordan man gør bolognesen mættende og rig på umami uden kød ligger ikke nødvendigvis i håndleddet, når vi forsøger at omsætte de gode, grønne intentioner til handling.

Det bliver nemmere nu, når vi i Danmarks førende klimaavis hver lørdag fra i dag bringer klimavenlige madopskrifter i sektionen Lørdagsliv og løbende i Politikens nye digitale madunivers på politiken.dk/mad, hvor man også kan abonnere på det ugentlige nyhedsbrev med forslag til grønne madplaner. Med tiden venter også en række live aktiviteter som madskole og foredrag i Pressen.

Ny madredaktør er Mette Mølbak, som læserne kender fra adskillige år på Politiken som redaktør af sektionerne Spis & Bo, Lørdagsliv og Ibyen Weekend og senest som chefredaktør på det nu lukkede grønne madmagasin Politiken MAD.

Hun håber på at nå endnu flere læsere med opskrifter, artikler og klummer om klimavenlig mad ved at integrere dem i landets førende klimaavis.