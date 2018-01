Nybagte mødre er klar til skræddersyede fødselsforløb Syv ud af 10 kvinder, der har født for nylig, støtter, at antallet af besøg hos jordemoder eller læge skal afstemmes efter den gravides behov.

Et stort flertal blandt nye danske mødre er indstillet på, at omfanget af konsultationer hos læger og jordemødre fremover skal afhænge af den gravides behov.

Det viser en undersøgelse, som Epinion lavede for Danske Regioner i maj 2017 blandt 810 repræsentativt udvalgte kvinder, som havde født for nylig.

71 procent af de kvinder, der har svaret, tilkendegiver, at de »i høj grad« eller » i nogen grad« vil kunne støtte differentiering i antallet af konsultationer hos egen læge og jordemoder afhængigt af den gravides behov.

Opbakningen til de mere skræddersyede fødselsforløb er størst blandt flergangsfødende og kvinder med flere års uddannelse i bagagen, viser undersøgelsen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har i dag lanceret et fødselsudspil, der netop lægger vægt på, at indsatsen for gravide fremover skal tilrettelægges individuelt.

Samtidig ønsker regeringen, at især sårbare gravide skal have mere støtte.

Udspillet flugter med de tanker, som Danske Regioner har gjort sig, og derfor er det »en fin tendens«, at nybagte mødre i stor stil bakker op om mere individuelt tilrettelagt fødselsforløb, mener formand for regionernes sundhedsudvalg, Ulla Astman (S).

»Især de ressourcestærke gravide vurderer, at de har fået mere information, end de havde behov for. De oplever, at de sagtens kan klare mere selv. Det er rigtig fint, og øvelsen kommer til at handle om at finde den rette balance«, siger Ulla Astman.

Hos brugerorganisationen Forældre og Fødsel nikker formand Birgitte Halkjær Storgaard også genkendende til de nybagte mødes melding.

Og overordnet bakker hun op om ideen med mere individuelt tilrettelagte fødselsforløb. Hun oplever for eksempel, at nogle gravide ikke oplever den samme kvalitet i konsultationerne hos egen læge, og at disse besøg derfor kan virke overflødige for nogle gravide.

»Og jeg kan sagtens forstå, at nogle gravide kan undvære sådan en konsultation«, siger hun.

Samtidig advarer hun mod at forestille sig, at man vil kunne finde store besparelser ved at skære i det eksisterende tilbud til ressourcestærke gravide.

»Overordnet er der ikke mange relationsskabende konsultationer, når man er gravid, og jeg har svært ved at se, hvor i det nuværende budget man vil kunne hente midler til, at man kan sætte tilstrækkeligt ind overfor gruppen af sårbare gravide. Samtidig ved vi, at kvaliteten svinger meget fra region til region. Jeg kender til eksempler på kvinder, der først har fået tilbud om en jordemoderkonsultation i uge 28, og som derfor selv har købt sig til tryghed hos private jordemødre. Så kan det jo være svært at se, hvor der skal skæres«, siger hun.

Birgitte Halkjær Storgaard henstiller desuden til en bred forståelse af, hvad det vil sige af være sårbar under graviditeten.

»Folk kan se ressourcestærke ud på papiret. Men en graviditet kan ændre meget. Man kan være drænet for energi, fordi man kaster meget op. Eller man kan være angst, hvis man tidligere har oplevet at miste en graviditet. Sårbarhed handler om meget mere end folks sociale status«, siger hun.