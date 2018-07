Lynmotion virker: Sprint dig sundere og stærkere med dine børn Tre gange tyve minutters løb hver uge med korte sprinter styrker muskler, knogler og kredsløb, viser ny dansk forskning. Det gør træningen overskuelig.

Her er en god nyhed til alle dem, der gerne vil i gang med at dyrke motion, men har svært ved at få tid til det i en tætpakket hverdag, hvor der aldrig er timer nok: Det behøver hverken være besværligt eller tidskrævende at komme i bedre form og blive sundere.

Det kræver blot, at du gider løbe om kap med dine børn for fuld gas, få åndenød og høj puls. Tidsforbrug: en time om ugen. Eller blot lidt længere end et typisk afsnit af serien ’Game of Thrones’. Og mon ikke det også er meget sjovt at se, hvem i familien der sprinter som en anden Usain Bolt, og hvem der halser hjælpeløst efter som en sløv skildpadde?

Sådan lyder budskabet fra forskere på Københavns Universitets Institut for Idræt og Ernæring. De satte i et forsøg 11 utrænede voksne til at gennemføre tre gange tyve minutters intervalløb syv uger i træk – altså en time om ugen. Selve træningsmængden er lavere de officielle anbefalinger om at være fysisk aktiv 30 minutter om dagen, men ikke desto mindre kunne forskerne se »betydelige sundhedseffekter«, forklarer professor Jens Bangsbo, der stod i spidsen for forskningen. »Vores forskning viser, at du kan få en relativ stor effekt med en ret begrænset indsats«, siger han.

Metoden hedder »5-10-15«. Den kræver et par sko, du kan løbe i, en god portion energi samt en telefon, hvor du med appen af samme navn kan holde styr på sekunderne. Eller brug blot telefonens ur.

Træningen foregår på den måde, at du efter en kort opvarmning tager fat på første blok: Start med at lunte eller gå i 15 sekunder, løb derefter 10 sekunder i et for dig almindeligt tempo og slut med 5 sekunders sprint, så hurtigt du kan. Uden pause fortsætter du med en runde mere af 15, 10 og 5 sekunder. Efter fire runder à hver 30 sekunder er blokken slut, og du holder 1 minuts pause, før du tager fat på en ny blok. Deltagerne i forsøget begyndte med tre blokke og sluttede efter syv ugers træning med ni blokke.

»Vi håber, at 5-10-15 vil appellere til familier, der har svært ved at finde motivationen til at træne. Når forældrene ikke orker at komme op af sofaen, kan deres børn måske lokke dem med ud. Eller omvendt, når knægten sidder ved computeren og spiller«, siger Jens Bangsbo.

Motion og familietid

Deltagerne i forsøget tabte i snit 4,3 procent fedtmasse i løbet af de syv uger. De øgede deres muskelmasse med 0,6 kilo og knogletætheden med 1 procent og blev betydeligt hurtigere og mere udholdende. Eksempelvis kunne de løbe 3 kilometer halvandet minut hurtigere og klarede at løbe 24 procent længere i en test på løbebånd. De korte sprinter aktiverer andre muskelfibre end normalt og styrker muskler, knogler og kredsløb.

Studiet er støttet af Nordea-fonden, og resultaterne er publiceret i en artikel i det videnskabelige tidsskrift European Journal of Applied Physiology, hvor forskerholdet skriver, at deres resultater flugter med international forskning, der viser, at kortvarig træning med meget høj intensitet gør folk stærkere og sundere. For nogle år siden lavede Jens Bangsbo et andet forsøg, her med trænede løbere, der efter samme princip trænede 10-20-30 sekunder. De fik både markant bedre kondition, lavere blodtryk og lavere kolesteroltal.

Bangsbo og hans kolleger har ikke sammenlignet effekten af 5-10-15 med andre former for løbetræning. Han siger: