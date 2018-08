Minister: Bøsser skal nu også kunne give blod - efter fire måneder uden sex Med en fire måneders karantæneperiode efter sex, som blodbanken kan vælge at se bort fra, hvis man er i fast forhold, kan bøsser nu også blive bloddonorer.

Hvis man som mand vil være bloddonor i Danmark, bliver man spurgt, om man har haft sex med en anden mand – nogensinde. Hvis svaret er ja, så er man diskvalificeret, siger loven.

En lov, som af kritikere er blevet kaldt stigmatiserende og tenderende til homofobi. Efter flere års politisk tilløb og med et bredt flertal bag sig, er sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) nu parat til at ændre reglerne.

»Vi har truffet beslutning om, at mænd, som har sex med mænd, også skal have lov til at give blod i Danmark«, siger ministeren, der lover, at det ikke kommer til at ske på bekostning af patientsikkerheden. Derfor er der et forbehold:

»I stedet for, at man helt bliver afvist, laver vi en karantæneperiode på fire måneder efter, at man har haft sex med en anden mand«.

Fakta Hvem må give blod I Danmark vil de nye regler tillade, at mænd, der har sex med mænd, må give blod, hvis de ikke har haft sex i fire måneder forinden. Blodbanken må dispensere fra reglen, hvis man er i et monogamt, længerevarende forhold. I Sverige er karantæneperioden 12 måneder. I Norge er karantæneperioden ligeledes 12 måneder - og her gælder også en 6 måneders karantæne for kvinder, der har haft sex med en mand, som også dyrker sex med mænd. Sundhedsministerens udspil skal i offentlig høring i foråret 2019 og forventes at kunne effektueres i sommeren 2019. Indtil da gælder de gamle regler: Har du som mand nogensinde haft sex med en anden mand, er du diskvalificeret som bloddonor. Vis mere

Man må altså fortsat ikke give blod i fire måneder efter homoseksuel sex. Ellen Trane Nørby peger på, at de gamle regler har fokus på en seksuel orientering og ikke på, om man har en risikobetonet seksuel adfærd. Det skal laves om, og derfor skal de enkelte blodbanker også have mulighed for helt at dispensere fra karantænereglen for mænd med fast partner.

»Er man i et monogamt forhold, kan blodbanken sige, at de fire måneders karantæne ikke er relevant. Så har man jo ikke en risikobetonet seksuel adfærd«, siger Ellen Trane Nørby, som forventer, at lovændringen vil træde i kraft i sommeren 2019 efter en offentlig høring i foråret.

Blødersagens skygge

I Sverige har homoseksuelle kunnet give blod siden 2008, dog med en karantæneperiode på 12 måneder. Lignende regler gælder i Norge.

»Vi har været efterslæbende i Danmark, fordi vi har haft en blødersag, og patientsikkerheden har vejet meget tungt. Nu har vi fundet en model, hvor vi både kan sikre ligestilling og bevare patientsikkerheden«, siger Ellen Trane Nørby og henviser til skandalesagen fra 1980'erne, hvor 90 blødere blev smittet med HIV-virus via inficeret blod fra donorer, hvis blod ikke var blevet screenet.

Enhedschef og overlæge ved Styrelsen for patientsikkerhed Anette Lykke Petri forklarer, at der ikke grundlæggende er mangel på bloddonorer i Danmark, hvor forbruget af blod til transfusion er faldet.

»Derfor har vi i Danmark hidtil været konservative i forhold til ophævelse af den permanente karantæne for mænd, der har sex med mænd. Med tiden har vi fået flere erfaringer fra udlandet og set, at det ikke har kompromitteret patientsikkerheden at lempe på kravene. Det har givet os en mulighed for at tilgodese ligestillingen uden at kompromittere patientsikkerheden«, siger hun.

Der er fortsat lande i EU, som har permanent karantæne for mænd, der har sex med mænd. Som Grækenland, Kroatien og de baltiske lande. De fleste lande i EU har dog en 12 måneders karantæneperiode, som er indført inden for de seneste 6 år. England indførte en 3 måneders karantæneperiode i 2017.

På tide

Peder Holk Svendsen, forperson for LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, ser »ikke er nogen grund til at bibeholde det forbud mod at donere blod, der har eksisteret i årtier«.