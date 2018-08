Lanceret i dag: Ny diabetesmedicin lover stort vægttab og bedre beskyttelse af hjertet

Desuden kan det også lette på det mentale pres for patienterne at vide, at medicinen mindsker risikoen for hjerte- karsygdomme.

»Diabetes er en forfærdelig sygdom i den forstand, at der er en række alvorlige følgesygdomme, der dukker op over tid. Så det er yderligere en positiv effekt ved den nye medicin«, siger Kristian Johnsen.

Vi bliver tykkere og tykkere

Ozempic er også er interessant, når det gælder fedmeforskning.

»Det er i gang med at blive udviklet som et fedmemiddel, og det går godt. Der er set vægttab på omkring 17 kg på et år«, siger Sten Madsbad, der dog understreger, at det er »fremtidsmusik«, at produktet først vil være testet i 2021, og at det er svært at sige, hvem der vil få gavn af et sådant fedmepræparat. På trods af, at det ifølge professoren er halvdelen af den danske befolkning, der efterhånden har problemer med overvægt - hvilket ligger til grund for, at flere og flere får type 2-diabetes.

»Det er vægten, der driver hele problematikken. Hvis vi alle sammen var normalvægtige, så havde vi ikke problemer med sygdommen. Og hvis man taber sig, så har man mindre chance for at udvikle sygdommen«, siger Sten Madsbad.

Best in class

Filip Krag Knop er professor ved Københavns Universitet samt overlæge og forskningsleder ved Steno Diabetes Center Copenhagen. Han glæder sig over, at der er kommet et nyt og bedre behandlingstilbud til patienter med type 2-diabetes og har allerede brugt Ozempic i sit ambulatorium.

»Ozempic er en videreudvikling af en eksisterende medicinklasse, som man må sige, er best in class. Den reducerer blodsukkerniveauet, uden risiko for, at blodsukkeret bliver for lavt, så patienten ikke risikerer at dejse om på grund af for lavt blodsukker. Den har en stærkt vægtreducerende egenskab. Risikoen for hjerte- karsygdomme reduceres - og så skal man kun tage den en gang om ugen«, siger han.

Dog er det ikke et vidundermiddel, der vil afhjælpe det store samfundsproblem, som type-2 diabetes er.