Jeg skal da ha': Skal læger blokere din adgang til medicin?

Det forstår Liselott Blixt.

»Jeg mener, at læger er blevet for dominerende, når de ikke vil behandle patienter, der vælger at bruge Thyroid Erfa. Jeg mener, at det i højere grad skal være op til patienten at beslutte, om han eller hun vil have Thyroid Erfa eller ej«, siger hun til netmediet Propatienter.

Ministeriet vil nu undersøge Thyroid-behandlingerne nærmere, og det oplever lægerne som en desavouering af deres faglige virke, da politikere træder ind på deres banehalvdel.

Patientkrav om særlig medicinsk behandling, som strider mod faglig konsensus, er en naturlov i vores nye sociale medier-tid.

Læger og sundhedsvæsen skal lære at håndtere det ved at lytte og forklare i øjenhøjde; ikke nedladende eller afvisende, som mange oplever. Og så skal lovgivere og folkevalgte overveje, om de ønsker et nyt system, hvor man selv bestemmer sin medicin. Eller om de fortsat blot vil nære frustrationernes flammer.