Læger, regioner og kommuner kritiserer: Vi blev ikke inddraget i arbejdet med Løkkes sundhedsreform

Når regeringens kommende sundhedsreform rulles ud, er der risiko for, at den ikke er ordentligt gennemtænkt. Sådan lyder advarslen fra læger, regioner og kommuner, som kritiserer, at de ikke har været inddraget i arbejdet med reformen.

»Det er grotesk, at man ikke har inddraget fagfolk, regioner og kommuner. Der er en kæmpe risiko for, at man ikke har en stor nok forståelse for, hvad de virkelige problemer er«, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Foreningen har godt nok været involveret i udvalgsarbejde, men anede ikke, at der var en stor reform på vej, som vil ændre ved sundhedsvæsnets struktur og muligvis aflive regionerne.

I sin nytårstale sagde statsministeren, at reformen skal skabe bedre sammenhæng i sundhedssystemet og tage afsæt i 21 sundhedsfællesskaber.

»Det er det mest udbyggende, vi har hørt indtil nu«, siger lægeformanden: »Det hele foregår bag lukkede døre«.

Også Danske Regioner kritiserer, at arbejdet er foregået i et embedsmandsudvalg i Finansministeriet.

»Vi har ikke været involveret i eller bidraget til arbejdet med tanker eller overvejelser til en ny sundhedsreform. Det, synes jeg, er ærgerligt«, siger Stephanie Lohse (V), formand for Danske Regioner.

Heller ikke kommunerne har været inddraget, siger direktør hos KL Kristian Heunicke: »Det er korrekt, at vi ikke har været involveret«.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kan ikke genkende kritikken: »Vi har inddraget både patientforeninger, læger, sygeplejersker, kommuner og regioner i udvalg, til møder, i undersøgelser og deludspil, så udtalelserne om, at de ikke har været inddraget, har jeg vanskeligt ved at genkende«.

Professor i sundhedsøkonomi fra SDU Kjeld Møller Pedersen mener, at der er behov for bedre sammenhæng i sundhedssystemet.

»Men det er ikke nyt. Det har eksisteret i mange år. Det er tankevækkende, at man vil kaste sundhedsvæsnet ud i en tidskrævende og omfattende reform, når der er andre løsninger, som vil kræve noget mindre armbevægelser«.