Regioner lægger op til forbud mod rygning i arbejdstiden Danske Regioners bestyrelse vil forbyde alle ansatte på for eksempel sygehuse at ryge i arbejdstiden fra 2020.

De knap 140.000 ansatte i landets regioner bør underlægges et totalforbud mod at ryge i arbejdstiden.

Det mener en enig bestyrelse i regionernes interesseorganisation, Danske Regioner, ifølge Jyllands-Posten.

Allerede fra 2020 vil det hverken være tilladt for de ansatte at ryge på arbejdspladsens matrikel eller på for eksempel fortovet udenfor, hvis det står til Danske Regioner.

I princippet må de heller ikke ryge hjemme hos sig selv, når de har en hjemmearbejdsdag, eller i deres egen bil, hvis de bruger den til transport i arbejdsøjemed.

Bestyrelsen vil på tværs af partiskel gøre arbejdstiden røgfri for alle regionalt ansatte på for eksempel hospitaler og botilbud.

»Rygning er den største dræber og den allerstørste enkeltstående livsstilsfaktor med kæmpestor betydning for danskernes helbred, og sundhed udgør 90 procent af regionernes arbejdsopgaver, siger Ulla Astman (S), næstformand i Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Nordjylland.

»Vi bliver nødt til at trække en grænse, fordi rygning koster så meget i livskvalitet, tabte leveår, udgifter til behandling og tabt arbejdsfortjeneste.

Hun siger, at regionerne, når de har gennemført reglerne, ikke vil lave rigide kontroller i folks eget hjem eller egne biler - men at rygeforbuddet i arbejdstiden naturligvis skal håndhæves.

Beslutningerne vil ske i samarbejde med samarbejdsudvalgene - de såkaldte MED-udvalg - hvor der også ses på, hvilke sanktioner der skal bruges over for dem, som trodser forbuddet.

Hver fjerde kommune har indført røgfri arbejdstid, og i fagforbundet FOA, som blandt andet har social- og sundhedsassistenter som medlemmer, er holdningen til røgfri arbejdstid skiftet fra modstand til accept.

»Vi ved godt, at en del af vores medlemmer ryger, men det er jo hamrende usundt, så vi kan ikke holde til at være imod at gøre arbejdstiden røgfri, siger Torben Hollmann, sektorformand for sundhedsområdet i FOA.

ritzau