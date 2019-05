Psykisk syge bliver udskrevet for tidligt

Borgere med psykisk sygdom udskrives i dag langt tidligere fra de psykiatriske afdelinger end for blot to år siden.

Det siger 73 procent af FOA’s medlemmer ansat i socialpsykiatrien og på kommunale psykiatriske bosteder i en ny undersøgelse.

»Vi ser borgere, der er udskrevet for tidligt og ikke ordentligt færdigbehandlede. Psykisk syge skal have tid og ro til at hele sig. Når der kommer for mange skift i ens forløb, går det galt«, siger Torben Hollmann, som er formand i social- og sundhedssektoren i FOA.

FOA undersøgelse Undersøgelsen er gennemført i januar 2019 og er blevet besvaret af 2.157 medlemmer i Social- og Sundhedssektoren. Samlet set svarer 7 af 10 FOA-medlemmer, at der i dag er flere borgere, der udskrives for tidligt fra sygehusene, sammenlignet med for 2 år siden. Inden for det psykiatriske område er der svar fra 283 medlemmer, der arbejder i behandlingspsykiatrien, distriktspsykiatrien, socialpsykiatrien, bostøtte, botilbud eller lignende. 73 procent i socialpsykiatrien, bostøtte og botilbud svarer, at flere borgere bliver udskrevet for tidligt, mens 54 procent svarer det samme, når det gælder behandlings- og distriktspsykiatrien. 34 procent af ansatte i psykiatrien mener, at samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien og praktiserende læger fungerer ’dårligt’ eller ’meget dårligt’. Kilde: FOA, maj 2019. Vis mere

Ifølge sektorformanden er konsekvensen, at mange for tidligt udskrevne psykisk syge dropper deres medicin og »bliver udadreagerende eller selvskadende«.

FOA-medlemmernes desperation er udtryk for et årelangt pres mod psykiatrien, så et stigende antal syge borgere ender i kommunerne, der både mangler pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer.

Vi har behov for en langsigtet plan for psykiatrien, inden det går mere galt Gitte Ahle, Dansk Psykiatrisk Selskab

Siden 2010 er der kommet 28 procent flere patienter i psykiatrien og 10 procent flere indlæggelser, men færre sengepladser. Antallet af genindlæggelser, hvor syge inden for få dage eller uger vender tilbage til en psykiatrisk afdeling, er også steget til nu 22,3 procent.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kalder undersøgelsens konklusion for »bekymrende, men desværre også det billede, jeg sidder med«.

»Derfor bliver vi med vores sundhedsreform nødt til at gøre noget strukturelt, noget helt anderledes også for borgere med psykiske lidelser. Der er alt for lidt sammenhæng og for lidt samarbejde mellem kommune og region. Den ene hånd udskriver, uden at den anden er klar. Det skal de nye sundhedsfællesskaber efter reformen gøre op med«, siger ministeren.

Socialdemokraterne præsenterer snart et psykiatriudspil, der ifølge sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen vil sikre en reel genopbygning af psykiatrien.

FAKTA Psykiatrien i knæ Flere retspsykiatriske patienter 2001: 1.445 personer med dom til psykiatrisk behandling, retspsykiatriske patienter

2014: 4.393 personer Flere patienter i psykiatrien 28 procent eller 25.000 flere patienter i voksenpsykiatrien i 2016 i forhold til 2010

175.000 voksne blev behandlet i psykiatrien i 2016, heraf 119.000 på sygehuse og 55.000 hos praktiserende psykiatere Udgift til behandling falder 72.300 kroner kostede den psykiatriske behandling i snit i 2008. 59.200 kroner i 2015 Flere patienter, svagt stigende bevillinger 103.000 personer i kontakt med psykiatriske sygehuse i 2008. 148.000 i 2015

7,4 milliarder kroner kostede psykiatrien i 2008. 8,8 milliarder kroner i 2015 Færre senge i psykiatrien Antal sengepladser i psykiatrien 1975: 10.933

1995: 4.080

2015: 2.860 Kilde: ’Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser’, Sundhedsstyrelsen 2018, Sundhedsministeriets ’Nationale Mål 2018 for psykiatri’, §20-svar fra Sundheds- og Ældreministeriet Vis mere

»Vi skal have bygget en kapacitet op i psykiatrien, så der er en seng til en meget syg psykiatrisk patient, hvis det er det, der er behov for. Og hvis der er behov for at få understøttet med mere personale og kompetencer for psykisk syge, der bor i eget hjem eller på et bosted, så er det der, man skal ruste«, siger han.

De mange for tidlige udskrivelser kan føre til drab, drabsforsøg, vold og trusler, som Politiken beskrev for få uger siden. Her konkluderede en rapport fra Retspsykiatrisk Klinik under Justitsministeriet, at i tre af fire tilfælde, hvor sindssyge kriminelle dømmes til behandlingsstraf, var de i »utilstrækkelig psykiatrisk behandling«, i tiden op til at de begik deres ugerning.

Sidste år sendte borgmestre fra landets seks største kommuner – Esbjerg, København, Odense, Randers, Aalborg og Aarhus – et nødråb til Christiansborg, der bekræfter billedet fra FOA-undersøgelsen. I brevet skriver de, at den kommunale socialpsykiatri har »hårdt brug for et reelt og gennemgribende løft«.

»Problemet er, at borgere kommer ud (fra psykiatrisk hospital, red.), før de er klar til det«, står der i brevet.

Lægeforeningen offentliggjorde ligeledes sidste år en undersøgelse, der viser, at seks af ti psykiatere mindst én gang om ugen udskriver en patient, der ikke er færdigbehandlet.

Ifølge Socialpædagogernes Landsforbunds formand, Benny Andersen, udtrykker medlemmerne en »magtesløshed«, når de på bostederne modtager borgere, der endnu ikke er klar til et socialpsykiatrisk tilbud. Han mener, at patienternes chance for et ordentligt liv tages fra dem, når de udskrives for tidligt, og det bliver »værre og værre«.

»Jeg tror, at det skyldes flere års forsømmelse på psykiatriområdet. Ressourcerne mangler – og der mangler kapacitet i behandlingspsykiatrien. Vi ved godt, hvordan det burde være, og vi har viden til at få det til at lykkes. Vi har i Danmark bare ikke fundet ud af, at sammenhængen er altafgørende«, siger han.