Svært overvægtige bliver oftere kronisk syge end rygere

Svær overvægt er mere usundt end hidtil antaget. Et nyt studie viser, at svært overvægtige oftere end dagligrygere får flere kroniske sygdomme samtidig – også kaldet multisygdom.

Det opsigtsvækkende resultat offentliggøres i dag i en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddanmark Universitet.

»Rygning har den stærkeste sammenhæng med tidlig død, men det overraskede os faktisk, at svær overvægt er dén livsstilsfaktor, der har den stærkeste sammenhæng med udviklingen af multisygdom«, siger Stine Schramm, projektleder bag rapporten:

»Vi skal derfor tage svær overvægt mere alvorligt som et samfundsmæssigt sundhedsproblem«.

Forskerne har fulgt 56.164 danskere mellem 45 og 67 år fra 2010 til 2018. De har inddelt dem i dagligrygere, højt alkoholindtag, fysisk inaktive, usundt kostmønster og svært overvægtige.

Efter otte år havde de svært overvægtige omkring tre gange større risiko end ikke svært overvægtige for at have fået flere sygdomme så som type-2 diabetes, for højt blodtryk, hjerte-kar-sygdom, for højt kolesterol samt knogle- og ledsygdomme. Dagligrygerne havde kun øget risikoen med halvanden gang i forhold til ikke-daglig-rygere.

Svært overvægtige havde også tre gange oftere fået kompleks multisygdom med både fysisk og psykisk sygdom samtidig. Dagligrygerne havde fordoblet risikoen.

»Svær overvægt er generelt nok lidt overset for sygdomsbyrden for den enkelte borger og for samfundet«, siger Stine Schramm.

Det betyder ikke, at rygningens skadelige virkning er mindre end antaget. Daglig rygning er den faktor, som slår flest for tidligt ihjel.

Mens andelen af rygere er gået op og ned de seneste år, er flere danskere blevet svært overvægtige. I 2010 var 13,6 procent af danskerne svært overvægtige, viser tal fra Sundhedsstyrelsen. I 2017 var andelen steget til 16,8 procent.

Den nye rapports resultater »overrasker desværre ikke« overlæge Jens Meldgaard Bruun, klinisk professor i ernæring og overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus. Han ser dagligt svært overvægtige og ved, at der over tid tit tilstøder en lang række ofte alvorlige og behandlingskrævende komplikationer og sygdomme.

»Vi skal se svær overvægt, som vi ser daglig rygning – som noget, der i sig selv er dødusundt og ofte fører til en lang række sygdomme og lidelser tidligt i livet. Noget vi bør bekæmpe og sikre ikke opstår«, siger Jens Meldgaard Bruun.

Regioner: Det er voldsomme tal

Danske Regioner, der har bestilt rapporten, ønsker en ny folkesundhedslov, hvor forebyggelse, herunder af fedme, tænkes ind på tværs af alle politikker og velfærdsområder. Regionerne foreslår også fem nye forebyggelsescentre.

»Det er voldsomme tal, vi bliver nødt til at handle på«, siger Ulla Astman, næstformand i Danske Regioners sundhedsudvalg og formand i Region Nordjylland:

»Svær overvægt forringer livskvaliteten for den enkelte og er dyrt for resten af samfundet. Øget fokus på forebyggelse kan mindske antallet af sygdomme og behandlinger samt sikre flere raske leve- og arbejdsår«.

At svært overvægtige oftere har multisygdom, kan ifølge forskerne skyldes, at flere rygere var døde efter otte år end blandt de overvægtige, og at rygerne kunne have været multisyge før deres død.

Rapporten viser desuden en anden sammenhæng: Jo kortere uddannelse jo mere svær overvægt og flere sygdomme.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kalder derfor en folkesundhedslov for et godt forslag: »Udviklingen er gået mod et mere polariseret og opdelt samfund. Her er sundhedsvæsenets svar nødt til at blive gentænkt. Forebyggelse skal fylde en større rolle«, siger Magnus Heunicke.

Han har netop aftalt med kommuner og regioner, at sundhedsvæsenet fremover også skal styres efter og måles på, om uligheden i sundheden bliver reduceret.

»Vi har en stor ulighed i sundhed, og rapportens resultater er et direkte produkt af den ulighed, for uanset hvordan man måler det, så slår uligheden igennem. Derfor mener jeg, at forebyggelse fremover er det, vi bør måles på, dernæst behandling«, siger han.