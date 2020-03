Sundhedspersonale risikerer at komme i corona-karantæne

Automatisk oplæsning

For at begrænse coronasmitte bliver ansatte i sundheds- og ældresektoren, der har rejst i risikoområder, pålagt at blive hjemme i to uger.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse. Tiltaget er rettet mod personale, der har direkte kontakt med borgere.

Det kan være læger, sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter.

Tiltaget er et blandt flere tiltag, som regeringen sætter i søen for at mindske udbruddet af corona.

Ministeriet nævner ikke, hvilke lande der er nævnt som risikoområder.

Indtil videre har der været seks bekræftede tilfælde i Danmark. Der har ikke været registreret nogen dødsfald.





OPDATERES

ritzau