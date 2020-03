Store arrangementer bør aflyses, og vi skal undgå kys og kram

Der er lige nu 21 smittede med coronavirus i Danmark, og der vil komme flere til, siger Mette Frederiksen på et pressemøde.

Statsminister Mette Frederiksen har netop afholdt pressemøde for at gøre status over coronasmitten i Danmark og fortælle om en række nye tiltag.

»Vi udsender nye anbefalinger om større arrangementer. Vi opfordrer arrangører til at udskyde eller aflyse alle arrangementer med over 1.000 deltagere«, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

»Der vil være omkostninger forbundet med dette her for almindelige mennesker, familier, virksomheder og arrangører«, fortsætter statsministeren.

»Når vi tager disse skridt, så er det fordi, at vi vil afværge potentielle tab af menneskeliv«.

Det er en opfordring, som vi forventer bliver efterlevet Mette Frederiksen om anbefalingen af ikke at afholde arrangementer med over 1.000 mennesker

»Mange vil sidde og have bestilt en rejse eller billet til en koncert, som de har set frem til. Jeg håber, at alle vil hæve sig op og se på det fra samfundets perspektiv. Jeg appellerer til sammenhold og tålmodighed«, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Hun bliver spurgt til, om det kun er en anbefaling eller et egentligt forbud mod arrangementer med flere end 1.000 mennesker.

»Det er en opfordring, som vi forventer bliver efterlevet. Meldingen fra myndighederne er, at man skal aflyse arrangementer med mere end 1.000 deltagere«.

»Vi tror på, at arrangører vil udvise ansvar. Skulle det vise sig ikke at holde stik, så skal vi tænke på det næste skridt«, siger Mette Frederiksen.

Overvej handsker i busser og tog

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm uddyber:

»Man skal nok ikke samle alle elever og lærere i en sal«, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm om, hvorvidt skoler og arbejdspladser med mere end 1.000 personer kan holde åbent:

»Tager man metro, bus eller tog, skal man være opmærksomhed på tætheden. Og man skal spritte sine hænder bagefter eller overveje at bruge handsker«.

»Er man i risikogruppen, så kan man overveje, om man skal tage en tætpakket metro«, siger Søren Brostrøm.

Hold op med kys og kram

Sundhedsstyrelsen kommer ikke og kontrollerer borgernes adfærd. Men det er en klar anbefaling, at vi holder op med give hånd, kram eller kys.

»Det vil være en effektiv indsats for at forebygge den epidemi, der kan ramme vores samfund«, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Han indrømmer, at det kan være svært at følge anbefalingen, hvis man for eksempel er gift og bor sammen.

Statsministeren oplyser, at der lige nu er 21 bekræftede tilfælde af smittede i Danmark og to på Færøerne.

»Det er vurderingen, at der vil komme flere til«, siger statsminister hun.

