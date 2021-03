Eksperter: Fuld genåbning til maj kan få epidemien til at gå grassat

Eksperter advarer politikerne mod en total genåbning af samfundet, når alle over 50 år er vaccineret.

»Vi kan ikke tillade en total åbning af alt uden nogen former for restriktioner, når dem over 50 år er begyndt vaccination. Det vil medføre en ukontrolleret tredje bølge, der vil være så massiv i kommuner, regioner, ja, hele landet, at vi de facto vil lukke landet ned, når store dele af dem mellem 20 og 50 år er syge eller vil passe deres syge børn«, siger Henrik Nielsen, overlæge på infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

En genåbning af samfundet, når de sårbare og alle over 50 år, som ønsker det, er vaccineret, står øverst i den aftale, som samtlige partier undtagen Nye Borgerlige indgik natten til tirsdag. Hvis de nuværende planer for at vaccinere danskerne holder, sker det til maj, hvor solen forhåbentlig varmer landet op og giver virus dårligere vilkår for at brede sig.

Ved at vente med at genåbne landet, til alle over 50 er blevet vaccineret, fjerner aftalen ifølge læger og epidemiologer risikoen for høj overdødelighed, og for at hospitalerne bliver presset i bund. Men ifølge Henrik Nielsen ændrer det ikke, at et samfund uden restriktioner giver kæmpe sygefravær. Det er ikke kun uholdbart, fordi det bliver svært at holde alt fra børnehaver til produktionsvirksomheder åbne, mener han.