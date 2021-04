Gymnasium i København lukker trods nul smittede elever

Gefion Gymnasium i København må sende eleverne hjem og overgå til virtuel undervisning i mindst en uge, efter at skolen er blevet lukket ned som følge af et højt antal smittede i St. Pauls sogn.

Det paradoksale er, at der ikke er en eneste smittet på gymnasiet, der siden den nylige genåbning 6. april har testet elever og personale to gange om ugen uden at finde en eneste smittet. Men gymnasiet bliver lukket som følge af den netop iværksatte model for automatisk nedlukning af kommuner og sogne med høje smittetal.

»Det er en spand koldt vand i hovedet på eleverne, der lige er kommet tilbage på gymnasiet og snart skal gøre sig klar til eksamen. De er selvfølgelig helt vildt skuffede«, siger rektor på Gefion Gymnasium Birgitte Vedersø, der også er formand for Danske Gymnasier.

Tre tal er for høje

Ifølge nye data fra Statens Serum Institut er St. Pauls Sogn krøbet over de tre grænser, som udløser automatisk nedlukning af skoler, gymnasier m.m. i et sogn. Det er 400 smittede per 100.000 indbyggere inden for syv dage, flere end 20 smittede på syv dage samt en positivprocent på mindst to procent på en uge.

De aktuelle tal for sognet er således 469, 22 og 3,3. Altså over grænsen på alle tre parametre.

Skt. Pauls ligger inden for Øster Voldgade, Sølvgade og Grønningen i København.

Den nylige genåbning indebærer, at halvdelen af eleverne er i skole den ene uge, mens den anden halvdel sætter sig i klasselokalet den anden uge.

Derfor rammer den automatiske nedlukning i første omgang især den del af eleverne, der i forvejen er hjemme denne uge. De må blive hjemme i hvert i de første fire hverdage af næste uge, hvor det ellers var deres tur til at komme i skole.

Reglerne er nemlig sådan, at sognet skal være under en af de tre grænser i en uge i træk, før Gefion Gymnasium og områdets folkeskoler - Sølvgades Skole og Nyboder Skole - kan åbne.

Birgitte Vedersø oplyser, at langt, langt de fleste af skolens elever slet ikke bor i sognet, men kommer andre steder fra. Blot 2,6 procent - 32 ud af 1.250 elever - har adresse i sognet med det høje smittetryk.

»Vi kommer til at rette en henvendelse til politikerne om, at reglerne ikke tager højde for, at elever på ungdomsuddannelser ikke nødvendigvis bor lokalt«, siger rektoren.

Der har været god stemning på gymnasiet, lige indtil beskeden fra Københavns Kommune om nedlukningen tikkede ind i dag.

»Eleverne er lykkelige over at komme tilbage, men klasker helt sammen nu, over at de skal hjem igen. Jeg håber så meget for mine elever, at det bliver en kortvarig affære med nedlukningen, for de trænger voldsomt til at få deres liv tilbage«, siger Birgitte Vedersø.

Eleverne fik tidligere torsdag besked i en mail, som også er sendt til skolens ansatte, hvor rektor forklarer, at Gefion Gymnasium ligger i et »lillebitte« sogn, der gør det »meget sårbart« over for udsving i smitten. Rektoren skriver i mailen, at der ingen smittede er på skolen, og at næsten alle elever bor uden for sognet.

»Det forekommer jo helt skørt, men sådan er modellen desværre«, står der i mailen:

»Det er så vanvittigt surt og ærgerligt, det her, og jeg ville virkelig ønske, at vi kunne gøre noget ved det, men det kan vi desværre ikke. Vi må på den igen, Gefion - jeg glæder mig bare over, hvor dejligt det har været at møde mange af jer på gangene igen de sidste par uger. Det bliver snart godt igen«.

Find dit eget sogn

Modellen for automatisk nedlukning af kommuner og sogne trådte i kraft i mandags. Den skal sikre, at der bliver grebet hurtigt ind, når smittetallet stiger i et bestemt område, så smitten ikke spreder sig til andre områder. Disse lokale nedlukninger er ifølge myndigheder og et politisk flertal forudsætningen for, at samfundet sideløbende kan åbne. Lige nu er partierne i Folketinget samlet til forhandlinger om genåbningens næste fase.

Men allerede få dage efter at modellen for automatisk nedlukning trådte i kraft, er der politisk kritik af, hvordan den fungerer i praksis.

Politiken og Berlingske fortalte tidligere på ugen, hvordan eksperter fra regeringens egen referencegruppe kritiserer, at modellen rammer kommuner med en stor andel sårbare børn højest, da det samtidig er de kommuner med de højeste smittetal - som på den københavnske vestegn.

Historierne får nu Venstre, der i Folketingets Epidemiudvalg stemte imod modellen for automatisk nedlukning, til at kalde både sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i samråd, hvor de skal gøre rede for modellen og dens konsekvenser.

I nedenstående grafik kan du søge på dit eget sogn og kende situationen, hvor du bor.