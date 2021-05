Skal unge vaccineres? Eksperter siger nej – ikke nødvendigvis

I denne uge begynder mobiltelefonerne at brumme hos de 16-19-årige i Region Hovedstaden, når de inviteres til coronavaccination anbefalet af Sundhedsstyrelsen. Og om få uger vil de 20-24-årige modtage besked om, at de kan få det frivillige stik i armen.

Men flere eksperter efterlyser nu en grundig debat af, hvorvidt unge egentlig bør lade sig vaccinere mod covid-19. Der er nemlig tale om et nybrud i dansk vaccinationspraksis, da den enkelte unge ikke har entydig sundhedsmæssig gavn af vaccinen.

»Jeg har fagligt svært ved at se grunden til, at danske unge under 18 år skal vaccineres. Jeg forstår ikke, at de er med i vaccinestrategien, og jeg er virkelig i tvivl om rationalet bag en vaccinestrategi, der ret diskussionsløst nu rulles ud også til unge under 18 år«, siger dr.med. Lone Graff Stensballe, overlæge på Rigshospitalet og professor i pædiatrisk vaccinologi og infektionsepidemiologi på Københavns Universitet.