»Hold da op!«: Sundhedskort-app har fået rekordmange danskere til at melde sig som organdonor

Når du henter den nye sundhedskort-app, som blev lanceret 1. juni, bliver du samtidig opfordret til at tage stilling til organdonation. Den opfordring har på blot en uge fået næsten 27.000 danskere til at registrere sig i Organdonorregistret. Det svarer til halvdelen af alle dem, der normalt registrerer sig i løbet af et år. Det viser nye tal fra Dansk Center for Organdonation.

»Jeg er meget positivt overrasket over, at det drejer sig om så mange på så kort tid«, siger centerleder Helle Haubro Andersen.

Hun formoder, at opfordringen især virker på de personer, der allerede har taget stilling til, om de vil donere eller ej, men som bare ikke lige har fået taget sig sammen til at registrere deres holdning.