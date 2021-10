Ny dansk forskning er godt nyt for vinterbadere

FAKTA

Brunt og hvidt fedt

Brunt fedt: Omdanner ikke energi til fedt, men til varme i kroppen. Brunt fedt er sammen med bl.a. muskler med til at aktivere vores forbrænding af hvidt fedt. Brunt fedt findes især ved kravebenet, langs rygsøjlen og rundt om vores indre organer og beskytter kroppens centralnervesystem.

Hvidt fedt: Omdanner energi til fedt og opstår, når vi indtager flere kalorier, end vi forbrænder. Det lagres som fedtdepoter overalt på kroppen, hjælper os til at holde varmen og fungerer som en slags madpakke, så kroppen har et lager af kalorier at tære på efter behov. For store mængder af hvidt fedt øger risikoen for en række metabolsiske sygdomme, herunder diabetes.

