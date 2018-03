Her er Årets Pressefoto: Et lillebitte, enestående øjeblik mellem krig og fred

Hvordan viser man det? Hvordan viser man, hvad det gør ved mennesker at bo i en by, hvor to hære kæmper mod hinanden, hvor granaterne falder uforudsigeligt og dødeligt mellem etageejendommene, og hvor mange hundredetusinde civile bruges som skjold mod luftangreb?

Man kan vise murbrokkerne. Men hvordan viser man uroen, angsten, rådvildheden, resignationen?

Måske med dette billede af Rasmus Flindt Pedersen, der netop har vundet den største pressefotografiske pris herhjemme og er blevet kåret til Årets Pressefoto.

Billedet er taget i slutningen af juni 2017 i storbyen, slagmarken Mosul. En ældre dame køres gennem byen på ladet af en panseret bil. Temperaturen nærmer sig 50 grader, og hun er for afkræftet til selv at komme væk fra kampzonen. Ved siden af hende står en soldat fra de styrker, som kæmper mod Islamisk Stat.

»Rent og ikonisk«, kalder juryen fotografiet, som blandt 2.041 billeder, indsendt af fotografer fra hele Danmark, er blevet valgt som årets allerbedste.

»Det er velkomponeret med en indre spænding skabt af kontrasten mellem soldatens løftede hånd og fod, der viser, at han er på vagt, og den gamle kvinde, der læner sig tilbage og resignerer. Fotografen tager tempoet ud af konflikten - og fryser dette øjeblik mellem krig og en mulig fred«.

11 dage efter, at billede blev taget, 10. juli 2017, erklærerede den irakiske premierminister, Haider al-Abadi nemlig, at Mosul var befriet - selv om der stadig var spredte kampe rundt omkring i gaderne. Da havde en koalition af irakiske og kurdiske styrker kæmpet i 9 måneder for at vriste storbyen ud af Islamisk Stats greb. På det tidspunkt blev det anslået, at op mod 11.000 civile var blevet dræbt i krigen, og at mere end 800.000 mennesker var flygtet fra deres hjem.

På mange måder går det fremad, men verden er stadig fuld af nød, sorg og konflikt. Det minder Årets Pressefoto os om igen i år. Statsminister Lars Løkke Rasmussen i forordet til Årets Pressefoto-kataloget

Fotografen bag Årets Pressefoto, freelanceren Rasmus Flindt Pedersen, har besøgt det krigsramte Mosul flere gange, og billeder fra hans reportager har blandt andet kunnet opleves i Ekstra Bladet. Han er uddannet fotograf fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 2011. Det er ikke første gang, han henter en pris i Pressefotografforbundets konkurrence – han er tidligere blevet præmieret for at have taget både Årets Portræt og Årets Udlandsreportage - men det er første gang, han vinder hovedprisen, selve Årets Pressefoto.

I konkurrencen deles der priser ud i 14 kategorier i konkurrencen, og ud over prisen som ’Årets fotograf’, som Politikens Mads Nissen var på scenen i Den Sorte Diamant for at hente – det kan man læse om her – så var der 4 andre førstepriser til Politiken-fotografer:

Jacob Ehrbahn vandt kategorien ’Årets Nyhedsbillede, Udland’ for sin reportage ’Muslimske rohingyaer på flugt fra etnisk vold i Myanmar'. Her er et af de otte billeder i serien:

Nyankomne rohingya-flygtninge på vej mod en af de mange flygtningelejre i Bangladesh. Mohammad Younus i Barcelona-trøjen er 12 år. I kufferten bærer han tøj, som familien har fået med sig. Siden august har over en halv million civile rohingyaer på under fire uger forladt Myanmar og befinder sig nu i et kaos i Bangladesh, hvor landets hær sammen med NGO'er og frivillige prøver at skabe nogle tålelige rammer for de mange nye flygtninge. Foto: Jacob Ehrbahn

Også Jacob Ehrbahns øjenvidnereportage fra Middelhavet, hvor han med et videokamera på hjelmen dokumenterer, hvordan flygtninge i overfyldte gummibåde drukner i forsøget på at nå Europa – bragt første gang i Politiken i juni 2017 - udløste en førstepris. I dette tilfælde i kategorien ’Årets Lange Indslag, tv/web’. Reportagen fik blandt andet følgende ord med fra dommerne:

»Filmen vinder ikke på sin visuelle skønhed, men fordi den er fuldstændigt uafviselig. Den er umulig at se uden at blive berørt«.

Kilde: Politiken / Video: Jacob Ehrbahn / Tilrettelæggelse: Heidi Skibsted og Henriette Lind

»De er hjemløse, de er afviste asylansøgere, og de er narkomaner. Længere ned mod samfundets bund kan man ikke komme«, konstaterede juryen og gav førsteprisen i kategorien ’Årets Danske Hverdagsbillede’ til Nanna Navntoft, der det seneste halvandet år har været på Politiken som fotojournaliststuderende, men nu er tilbage på uddannelsen.

De er svære at se ved første øjekast i Den Brune Kødby ved Halmtorvet i København. I mørket under tilkørselsramperne ligger Arash, hvis navn er ændret af hensyn til hans sag. Han er 24 år og afvist asylansøger fra Iran. Han er gået under jorden og gennemlever en daglig kamp med sit misbrug i et miljø, hvor tiden kun går med at dulme abstinenser. Foto: Nanna Navntoft

Og så vandt Mads Nissen også en førstepris for en serie på otte billeder fra Sydsudan i kategorien Årets Reportage, Udland – fotoreportagen, der blev bragt i Politiken i december, kan ses i sin fulde længde her.

Der gives ikke anden- og tredjepriser i Årets Pressefoto-konkurrencen. Men det oplyses, hvilke tre finalister kampen har stået mellem. Politikens Miriam Dalsgaard var én af dem i kategorien ’Årets Nyhedsbillede, Danmark’ for sin billedserie af kvinder i en sørgedemonstration i Mjølnerparken.

»Vi har fået nok. Ikke mere«, råber de. En mand er blevet likvideret. En ledende skikkelse i bandeverdenen. Men også en søn, en far, en bror, en ægtemand ... Foto: Miriam Dalsgaard

Og også Politikens Louise Herrche Serups billede af filmselskabet Zentropas pool var med i opløbet til en pris, nemlig som finalist i kategorien i ’Åben Klasse’.

Foto: Louise Herrche Serup

Derudover var hele 3 produktioner fra Politikens videoredaktion var blandt finalisterne i tv/web-delen af konkurrencen.

Det var videojournalist Heidi Skibsteds ’ Bliver man lykkelig af jagten på den perfekte krop’:

’Frederik og Jette Elisabeth’ - også af Heidi Skibsted - historien et forelsket par, der lever i et forhold med 30 års aldersforskel:

Kilde: Politiken / Heidi Skibsted

Samt Emilie Thejll-Madsens ’Fra mit vindue i al-Baa’ – den store historie om Vestbredden fortalt gennem ét lille menneske. En video, som ifølge dommerne var »meget tæt på at vinde«.

Kilde: Politiken / Emilie Thejll-Madsen

Endelig blev freelancefotografen Lasse Kofod også hædret som finalist i ’Årets Danske Hverdagsbillede’ for dette billede, som nogen måske vil kunne genkende fra IBYEN-sektionens ’Skudt i byen’-side:

Klokken 18.20 på den nye del af Islands Brygge. Enten er det spisetid i velfærdsland, eller også har en zombieinvasion raseret byen. Foto: Lasse Kofod

Klokken 18.20 på den nye del af Islands Brygge. Enten er det spisetid i velfærdsland, eller også har en zombieinvasion raseret byen. Foto: Lasse Kofod

Her er alle vindere og nominerede i Årets Pressefoto i år: Årets Pressefoto Rasmus Flindt Pedersen, freelance. Årets Pressefotograf Mads Nissen, Politiken Årets Nyhedsbillede, Danmark Stine Tidsvilde, studerende/Ekstra Bladet Miriam Dalsgaard, Politiken Mads Claus Rasmussen, studerende/Scanpix Årets Nyhedsbillede, Udland Jacob Ehrbahn, Politiken Jacob Ehrbahn, Politiken Rasmus Flindt Pedersen, freelance Årets Portræt Marie Hald, freelance Lærke Posselt, freelance Klaus Bo, freelance Årets Sportsbillede, Action Casper Dalhoff, Jyllands-Posten Tariq Mikkel Khan, freelance Søren Bidstrup, Berlingske Årets Sportsbillede, Reportage Nikolai Linares, freelance Nikolai Linares, freelance Sille Baltser Veilmark, studerende/Information Årets Reportage, Danmark Mathias Svold, studerende/DMJX & Ulrik Hasemann, studerende/DMJX Sigrid Nygaard, Information Linda Kastrup, Berlingske Årets Reportage, Udland Mads Nissen, Politiken Mads Nissen, Politiken Asger Ladefoged, Berlingske Årets Danske Hverdagsbillede Nanna Navntoft, studerende/Politiken Morten Lau-Nielsen, studerende/DMJX Lasse Kofod, freelance Årets Åben Klasse Janus Engel Rasmussen, studerende/DMJX Lasse Kofod, studerende/DMJX Louise Herrche Serup, studerende/Politiken Årets Lange Indslag, tv/web Jacob Ehrbahn, Politiken Kasper Løftgaard, freelance Morten Lau-Nielsen, studerende/DMJX & Anne Bæk, studerende/DMJX Årets Korte Indslag, tv/web Laura Bisgaard Krogh, studerende/DMJX, Marie Bentzon Sørensen, studerende/DMJX & Olivia Loftlund, studerende/DMJX Emilie Thejll-Madsen, Politiken Heidi Skibsted, Politiken Årets Åben Klasse, tv/web Rune Aarestrup Pedersen, studerende/DMJX & Anders Rye Skjoldjensen, studerende/DMJX Heidi Skibsted, Politiken Vis mere