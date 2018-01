Kunne man friste med en gang metalcore? Pumpehuset lægger hus til en tung aften med seks bands fra den dansk metalundergrund På lørdag præsenterer musikbloggen BlastBeast seks bands fra metalundergrunden herhjemme. Arrangementet hedder 'The New Shit Showcase' og finder sted i Pumpehuset.

Januar er kendt som årets notorisk tammeste koncertmåned. Men for metalfolket forholder det sig anderledes. Næste weekend holder metalfestivalen Copenhell vinterfest med When Copenhell Freezes Over i Vega, og nu på lørdag kan metalbloggen BlastBeast for femte gang præsentere fremtidens – måske – kommende hovednavne på netop Copenhell. Det sker, når The New Shit Showcase finder sted i Pumpehuset. Senere på måneden får Atlas i Aarhus samme tur.

Her kan man opleve seks koncerter med seks bands, der i løbet af det seneste år er blevet udvalgt af de to mænd bag BlastBeast-bloggen, Alexander Kolby og Søren Weiss Kristiansen.

Tidligere har The New Shit haft bands som Bersærk og Baest med i showcasen, før nogen andre havde hørt om dem. I foråret spiller Bersærk i Lille Vega, og Baest har spillet på både Copenhell og Roskilde Festival. Så noget tyder på, at bloggerne har metalkraniet skruet rigtigt på.

Men selv om drømmen om at udpege the next big thing er en del af arbejdet med The New Shit, handler det i høj grad også om at gå på opdagelse i undergrunden, fortæller Søren Weiss Kristiansen.

»Det udspringer i virkeligheden af en lyst til at høre ny musik. Vi er musiknørder på så mange planer«, siger han. »Samtidig spiller både Alexander og jeg selv i band, så vi ved, hvor svært det kan være at komme ud over den grænse, der hedder at spille for en håndfuld venner til rent faktisk at spille foran flere hundrede mennesker, der ikke kender en, når man er et helt nyt band. Men der er i virkeligheden ikke så lang vej. Det har vi bevist med The New Shit«.

Vikingesange og symfonisk ynde

Bandsene er ofte kun på demostadiet, når Alexander Kolby og Søren Weiss Kristiansen falder over et nyt band på.

»Både Alexander og jeg bruger enormt meget tid på nettet på at høre ny musik, og en gang imellem falder man tilfældigvis over et helt nyt band, der kun har 60 likes på Facebook og netop har udgivet deres første demo. Der er det fedt! Det er der, de store opdagelser sker«, siger Søren Weiss Kristiansen.

»For os betyder kvalitet ikke, at demoen skal være indspillet af Jacob Hansen (Volbeats producer, red.). Tværtimod. Vi kan sagtens høre, om et band kan noget ud fra en hjemmeoptagelse fra soveværelset. Måske har det her metalcoreband et fedt breakdown, eller også har det her symfoniske metalband en vidunderlig sans for melodier og klange. Andre gange er man heldig at falde over noget helt nyt og originalt. Det var det, der skete med Bersærk. Et dansksproget stonerband, der synger om vikinger. Hvor sejt er det ikke lige?«.

Når BlastBeast har fundet et band, de kan lide, følger en præsentationsartikel på bloggen samt en introduktion af bandet i P6 Beat-podcasten ’Sort Søndag’. Når året så er omme, er der showcase med alle de udvalgte bands i Pumpehuset i København og på Atlas i Aarhus.