Fire nye navne til Egeskov Slot: Heartland Festival hiver rock-ikonet Patti Smith til Danmark Den fynske festival ved Egeskov Slot sætter fire nye musiknavne på plakaten.

Til sommer bliver Fyn et rocknavn rigere, og hun behøver vist ingen videre introduktion. Hun er på en 47. plads på Rolling Stone Magazines liste over verdens 100 største artister og blev i 2007 optaget i Rock and Roll Hall of Fame.

Hun hedder Patti Smith. Og når den nu 71-årige musiker går på scenen for at optræde til den tredje udgave af Heartland Festival ved Egeskov Slot, bliver det med et bagkatalog, der består af 11 studiealbum. Hun har blandt andet skabt værker som debuten ’Horses’ (1975), ’Easter’ (1978), ’Dream of Life’ (1988), coveralbummet ’Twelve’ og senest ’Banga’ (2012).

»Patti Smith er et sandt ikon og en af de artister, der har stået allerhøjest på vores ønskeliste siden Heartlands begyndelse. Hun er en legende, der som få har formået at holde sig aktuel både som forfatter, sangskriver og kunstner igennem snart fem årtier«, udtaler Ulrik Ørum-Petersen, musikprogramchef og direktør for Heartland Festival, i en pressemeddelelse.

Program for Heartland Festival Musiknavne: Benal

Cory Henry & The Funk Apostles

C.V. Jørgensen

Grizzly Bear

LCD Soundsystem

Liss

Lykke Li

Marie Key

Mew

MØ

Patti Smith

Rag’n’Bone Man,

The The Talknavne: Salman Rushdie Vis mere

Foruden Patti Smith har Heartland Festival offentliggjort tre nye navne fra Danmark. Det er Marie Key, Liss og Mew. Marie Key udgiver i år et nyt album, hvoraf singlerne 'Bruge dig', 'Giganter' og 'Regn' er kommet ud. Kvartetten Liss har udgivet debut-EP'en 'First', optrådt på Roskilde Festival og arbejder på deres debutalbum. Til sidst er der Mew, som med over 20 år på bagen i dansk rock har udgivet syv studiealbum. Deres plader tæller alt fra 'Frengers' fra 2003 til 'Visuals', som blev udgivet sidste år.

Med de nye navne tæller programmet 14 navne. Det vil blive muligt at opleve The The, LCD Soundsystem, Grizzly Bear, Lykke Li, MØ, Rag’n’Bone Man, C.V. Jørgensen, Benal og Cory Henry & The Funk Apostles samt talk-navnet Salman Rushdie. I løbet af de kommende måneder vil der blandt andet blive offentliggjort flere talks- og musiknavne.

Heartland Festival bliver afholdt fra 31. maj til 2. juni. Billetter til alle dage kan købes nu og koster 1.690 kroner. 18. januarbliver overnatningstilbud sat til salg, mens endags- og parkeringsbilletter bliver mulige at købe i løbet af foråret.