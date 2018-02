Portræt af Vinterjazz-aktuelle Tyshawn Sorey: »På trommesættet er han en hidtil uset virtuos« Den amerikanske multiinstrumentalist Tyshawn Sorey er ikke sådan at kategorisere. I nogle kredse er han jazztrommeslager, i andre en avantgardekomponist. Og det passer ham ganske fint. Musik er lyden af livserfaringer, mener han. Og de kan ikke sådan sættes på formel. Med sin trio er han hovednavn under Vinterjazz.

Skulle man blindtegne en jazzmusiker, ville man nok ende med noget i retning af Tyshawn Sorey. Sortklædt fra top til tå. Solbriller. Også indenfor. Og et ansigt, der vrider sig følelsesmæssigt til lyden af whiskers på et trommesæt.

Den 37-årige newyorker er imidlertid ikke som andre jazzmusikere. Han er lige dele komponist, trommeslager, percussionist, trombonist og dirigent. Genremæssigt boltrer han sig inden for både jazz, klassisk og avantgardemusik. Og det er lige præcis i den ubestemmelige mellemposition, at han befinder sig bedst. Der hvor uforudsigeligheden dasker dig i hovedet og grænserne mellem komposition og improvisation tværes ud.

Sidste år udsendte han sit sjette album, ’Verisimilitude’, der blev kaldt hans mest fængslende værk til dato. Han overtog et professorat fra frijazzlegenden Anthony Braxton på Wesleyan University. Og ja, så nappede han da også lige The MacArthur Genious Grant, der gives til kunstnere, som udviser »ekstraordinær originalitet, autonomi og dedikation i deres kreative udøvelse«.

Det er derfor ikke så mærkeligt, at det danske jazzmiljø næsten skrider i spånerne af bare begejstring, når geniet 9. februar indtager Brorsons Kirke under årets Vinterjazz.

Tyshawn Sorey Den amerikanske multiinstrumentalist er 37 år gammel. Han er uddannet i Performance og Jazz Studies ved William Paterson University, holder en kandidatgrad i Komposition fra Wesleyan University og en doktorgrad i Komposition fra Columbia University. I 2017 udsendte han sit sjette album. Han overtog et professorat på Wesleyan University. Og så modtog han The MacArthur Genious Grant.

Toiletdørens knirken

I et mørkt lokale på New York City-klubben The Stone sidder Tyshawn Sorey, som han gør så ofte. Bag sit trommesæt. Let foroverbøjet og med hovedet vrikkende frem og tilbage. Trommesættet er placeret foran indgangen til klubbens toilet, og mens den ene hånd taktfast holder trioen kørende, fanger Tyshawn Sorey toiletdøren med den anden. Og pludselig bliver lyden af knirkende hængsler en integreret del af lydbilledet.

Scenen er fra en koncert, som magasinet Modern Drummer anmeldte i forbindelse med udgivelsen af Tyshawn Soreys fjerde album ’Alloy’, der sikrede ham et ry som en af jazzens fremmeste nyfortolkere.

»Jeg tænker altid over, hvordan man kan frembringe forskellige lyde. For når forskellige materialer, der ikke umiddelbart passer sammen, blandes, opstår der en energi, der er større end musikken selv«, forklarer han i interviewet.

Og det er netop Tyshawn Soreys evne til at få spontane improvisationer til at smelte ind i et ellers stramt, logisk kompositionsunivers, der får jazzentusiasterne verden over til at hamre deres sixpence i bordet.

The Wall Street Journal beskriver ham som »en komponist gjort af radikale og tilsyneladende grænseløse ideer«. New York Times skriver, at han har en særlig evne til at udviske linjerne mellem det komponerede og improvisationen. Og ifølge den 77-årige avantgardelegende Roscoe Mitchell hører han til »den næste generation« af progressive musikere.

I legendariske fodspor

Rampelyset har nu ellers aldrig været noget for Tyshawn Sorey, der i New York Times beskriver sig selv som en meget privat person. Han voksede op i industribyen Newark tyve minutters køretur fra New York, hvor han mest af alt passede sig selv. Og mens de andre børn legede udenfor, dyrkede han sin interesse for musik. Derhjemme slog han på et hjemmelavet trommesæt. I kælderen til den lokale kirke øvede han sig på et gammelt klaver. Og på skolen lærte han sig selv at spille trombone, som var skolens eneste tilgængelige instrument.

Men det var først, da han startede på William Paterson University, først med klassisk trombone og sidenhen jazztrommer som hovedfag, at det tog fart. Her studerede han hos Anthony Braxton, som selv er kendt for at spille alskens saxofontyper og som komponist af både rene solostykker og symfoniværker. Her blev hans akademiske interesse for musikken for alvor gødet.

Jeg lytter aldrig passivt til musik Tyshawn Sorey

Han spillede sammen med jazzmusikere som pianisten Vijay Iyer og saxofonisten Steve Coleman. Nå ja, og så var der vist også tid til en uofficiel mesterlære hos dirigent og komponist Lawrence D. Butch Morris, som er kendt for at have udviklet systemet ’conduction’, en form for organiseret improvisation. I 2011 blev han kandidat i komposition og fortsatte direkte til en ph.d. på Columbia University.