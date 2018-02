Interview med pianist Zier Romme: »Det allersjoveste var bare at spille på Hvide Lam mandag aften« Zier Romme Larsen er en af morgendagens danske jazzstjerner. Bag klaveret hylder han legender som Oscar Peterson. Han er indhyllet i deres ånd. Men på et tidspunkt var musikken også ved at knække ham, for under tangenterne ligger både frelse og forbandelse.

Alfred, en lille, sortglinsende hund af racen mops, spæner frejdigt rundt i entreen med sine store, udspilede øjne og tiltvinger sig den første opmærksomhed i Zier Romme Larsens lille toværelses lejlighed på Østerbro. Zier kværner kaffebønner ude i køkkenet. Imens strømmer tonerne af jazzpianisten Duke Pearson – »En superfed pianist, som er en lidt underspillet type« – søndagsblidt ud af højttalerne inde fra Ziers værelse.

Det er spartansk indrettet, nogle få møbler, et Steinbeck-klaver, Zier fik, da han flyttede fra Falster til København som 19-årig, en sort-hvid plakat med Ella Fitzgerald og Oscar Peterson, en pladespiller, et fladskærms-tv, en Playstation og godt og vel 10 jazzplader. Ingen overflødigheder, ingen nipsgenstande.

Denne søndag eftermiddag i slutningen af januar er det umiddelbart svært at tro på, at 25-årige Zier Romme Larsen for seks måneder siden boede her i et umiskendeligt rod og med flere hundrede kroners akkumuleret flaskepant flydende på trægulvet.

Det er en lang proces, fortæller han, mens røgen stiger fra en Gauloises-cigaret. Han fortæller langsomt, med en rolig og velovervejet stemme. Ordene er hverken malende eller bombastiske. Han fortæller nøgternt, med små pauser og uden store armbevægelser. Han fortæller, at den fysiske og mentale afrydning stadig er i gang. Ugentligt fjerner han flere gemte og glemte unødvendigheder. Det eneste, han egentlig vil, er at skabe plads til splitsekundet – og til kærligheden til kæresten, vennerne og den altomsluttende jazz.

Jazzet symbiose

Ved bordene i det tilrøgede værtshus Hvide Lam på Kultorvet i København sidder både unge og gamle, nogle er der for jazzen, mens andre snakker om forhold med vennerne hen over en øl.

Det er mandag aften, og gemt væk i hjørnet, bag klaveret, sidder Zier Romme Larsen. På scenen, som er lidt af en tilsnigelse, er han akkompagneret af fire jævnaldrende venner og deres instrumenter, en kontrabas, trommer og to guitarer. Pladsen er trang, men de konstante indbyrdes smil bevidner, at intimiteten ikke er hæmmende. Når de slår akkorderne an, er de lige der, til stede i nuet, sammen med hinanden, indhyllet i deres elskede, beboppede jazz-univers.

Og når de spiller, vipper fødder taktfast under bordene og klapsalverne falder efter de improviserede soloer. Musikken er løssluppen med hujende tilråb, ærligt og frit. Cigaretterne ryger rundt mellem dem, mens de spiller – de er i musikalsk symbiose, som man kun kan være det, når man kender sig selv, sit instrument og hinanden indgående.

Mødet med Oscar

Ziers barnefingre gled med regelmæssighed hen over tangenter i barndomshjemmet i Eskilstrup. Klavertimerne ved hjemmets flygel var obligatoriske for Zier Romme Larsen og hans tre ældre søskende, når de fyldte 8. Og frem til 16-års alderen var timerne en del af den ugentlige rutine i det musikalske hjem 14 kilometer uden for Falsters hovedby, Nykøbing.

»Jeg gjorde egentlig ikke så meget af det, jeg skulle. Jeg havde lært at læse noder ... så spillede jeg akkorderne, spillede melodien og prøvede at lave akkorderne om. Det var det, jeg gjorde mest, og det var måske der, jeg havde det sjovest. Det var ikke særligt krævende, det, jeg skulle lære. Senere fik jeg at vide, at min teknik var meget forkert, og at jeg skulle øve mig på at spille skalaer, men det syntes jeg aldrig var sjovt. Jeg har altid lyttet. Og jeg har altid vidst, hvordan det skulle lyde«.

En sommerdag, da Zier var 11 år, gav hans far ham en ny cd. Det blev en skæbnesvanger oplevelse. Tidens poppede skæringer fra ’Absolute Music’ veg uden varsel for Oscar Peterson og hans swingende jazzpiano. Oscar, som Zier Romme Larsen i dag blot kalder ham, vidste, hvordan det skulle lyde, og hele sommeren strømmede jazzlegenden ud gennem mp3-afspillerens høretelefoner og dybt ind i rygmarven på den 11-årige dreng. I dag, 14 år senere, har Oscars sjæl endnu ikke forladt Zier Romme Larsen.

Skolen gav stress

Det blev kun til ét år på gymnasiet. Han gad ikke skolefagene længere. Han fortalte det til sine forældre og fik til sidst sin vilje. I stedet begyndte han på musikalsk grundkursus, og snart efter – »efter et 10-minutters Oscar Peterson-arrangement og senere en ’X Factor’-agtig jeg-kan-mærke-det-samtale« – blev han optaget på Rytmisk Konservatorium i København som 19-årig.

Som en af de få, der blev optaget, begyndte Zier på ’Kons’, og overgangen mod voksenlivet tog fart. Men klaveret, talentet og dygtiggørelsen indeholdt en modsætning. For de medfølgende forventninger tyngede alle steder fra.

Zier ville allerhelst spille jazz med de åndelige legekammerater og spille den jazz, som tillader improvisation og leg. Han ville stå på skuldrene af legenderne Oscar Peterson og bassisten Ray Brown – som optegnede den gyldne periode, som Zier meget nøje afgrænser fra 1958-65 – før Oscar blev indrulleret i kommercielle, pengesvimlende udgivelser.

Perioden og ånden ville han allerhelst hylde sammen med sine 20-30 jazzelskende venner natten lang. Men når solen stod op, var han stadig studerende på Rytmisk Konservatorium i København.

Det ender altid med en stor krammer

Intet sted at flygte til

Han var den eneste hardcore jazztype på sin årgang. De andre studerende på årgangen kom med nye musikalske bud og var mere eksperimenterende.

»Jeg prøvede også nogle ting, hev en synthesizer frem, spillede lidt på den ... men det allersjoveste var bare at spille på Hvide Lam mandag aften. Her kunne jeg bare spille jazz og improvisere. Jeg var bare ikke klar dengang. For mig var der kun Oscar og jazz. Jeg har aldrig syntes, det var sjovt at skulle gå i skole, møde op og have lavet lektier, jeg fik bare stress af alt det der«.

Efter to år på konservatoriet sprang Zier Romme Larsen fra.

»Jeg skulle bare af med det, væk fra skolen. Jeg var deprimeret ... jeg havde bare en svær periode i mit liv, hvor jeg ikke fungerede særlig godt«.

Hen over den dårlige periode spiste han sig til sukkersyge og psykologsamtaler. Han havde ikke overskud til andet end sig selv.

»Så jeg sad herhjemme ... jeg havde selvfølgelig venner og familie, der kom forbi«, fortæller han, mens askebægeret på bordet får endnu et Gauloises-skod til samlingen, »men det tog lang tid at komme ud af. Men efter at jeg droppede ud, gik processen med at få det bedre i gang. Jeg begyndte at få renset ud, da jeg ikke havde noget at give mig til. Der var ikke noget sted, jeg kunne flygte til eller gemme mig bag. Jeg måtte bare deale med det. Der var kun musik og at få det bedre«.