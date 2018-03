Fisketorvet vokser til over dobbelt størrelse Storcentret mellem Kalvebod Brygge og Dybbølsbro har fået lov til at udvide arealet. Det betyder flere kontorer, hoteller og butikker.

Byggeplanerne for området omkring Dybbølsbro vil ingen ende tage.

Når den kommende metrostation Havneholmen planmæssigt står færdig i 2024, vil den hidtidige arkitektoniske overskudsplet være total forvandlet og tilføjet et leben, der udgøres af andet end blot bil- og togtrafik.

Et nyt inner city-IKEA vil pryde baneterrænets langside, det såkaldte Kalvebod Brygge Vest, med et grønt parkområde på toppen. Derudover rejses der opad trafikåren både hoteller og et sæt stort anlagte tårne med ungdomsboliger - Kaktustårnene, der er tegnet af Bjarke Ingels Group.

Nu breder den massive forandring sig også til Fisketorvet, der har fået lov til at udvide det samlede etageareal til over det dobbelte.

Det har Københavns Kommunes politikere netop vedtaget ifølge Magasinet KBH.

Udbyggelsen tæller helt præcist 70.000 m2, der ifølge planen primært kommer til at huse kontor- og hotelfaciliteter. Storcentret breder sig i dag over 51.000 m2, hvoraf 40.000 m2 er tilegnet butikker. Flere butikker er dog også på tegnebrættet.

Bag byggeriet står Schmidt Hammer Lassen Architects, der trækker i arbejdstøjet på de franske ejere Uniball-Rodamcos anvisning.

Ny indpakning

Fisketorvet, der åbnede i 2000, har sammen med den skinnende domicilparade langs Kalvebod Brygge fået ikke så lidt kritik for sit udseende, der siden opførslen omkring årtusindskiftet er blevet kaldt grim og mislykket.

Den kommende forskønnelse bliver udfærdiget som en indpakning af 'shoppingkassen' og kommer til at rumme flere vinduer end i dag. På gadeplan bliver strækningen langs Vasbygade indtaget af en række butiksfacader, mens kajkanterne rundt om Havneholmen får stillet en ny promenade i udsigt.

Den eufemistiske strategi flugter med pynteplanerne for Havneholmen Station, som kommer til at skille sig ud fra resten af sin slags - kunstnergruppen Superflex har nemlig fået råderetten over udsmykningen som en del af et initiativ, der også omfatter fire andre kommende metrostationer.

De nye planer for Fisketorvet slutter sig til en allerede storstilet ekspandering af Dybbølsbro, som medfører, at hovedstaden omsider får en regulær fjernbusterminal. Denne aftale er dog endnu ikke endeligt bekræftet mellem stat og kommune, men ideen er, at 12-15 busholdpladser klemmes ind mellem jernbanen og inner city-IKEA.

Lokalplanen er godkendt i marts 2018, men datoen for byggestart er stadig ukendt.