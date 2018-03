»Med lidt mere arbejde bag komfuret er der potentiale for et cool hotspot i byen, der er værd at gå langt efter«

Hipsterfaktor

En kongeblå fodboldtrøje hænger indrammet på væggen. Den bærer navnet Fabro, og det er fra selvsamme italienske landsholdsspiller, at pastastedet har taget sit navn (som det også deler med en kommune i Umbrien).

Hvide fliser, træborde og trendy planter giver en stilsikker indretning, og når solen engang kommer frem, kan man også hænge på bænken ude på hjørnet og slubre pasta i sig eller drikke soffiato – en kaffe med is.

Dyrt vs. billigt

Er du ude og jage et solidt måltid, er pengene givet godt ud hos Fabro. Det er umuligt at gå sulten derfra, når du har lagt de 65 kroner for en tallerken pasta – eller flotter dig med 75 kroner for at få en portion pasta med ragù. Prisen er den samme, uanset om du spiser på stedet eller tager det med. Kaffepriserne holder den almindelige citypris på 20 kroner for en espresso og 38 for en latte. Så det virker som et godt tilbud med en italiensk øl til 32 kroner.

Dommen

Fabro skriver sig ind i mylderet af små steder, der popper op med hvert sit skarpe koncept. De dage, hvor man åbner café med lidt af hvert på menuen er heldigvis ovre. Men når der er få ting på kortet, så skal hver ting – uanset prisen – stå knivskarpt. Det gør det ikke hos Fabro, men der er sympatiske tanker og holdninger bag konceptet, og med lidt mere arbejde bag komfuret er det potentiale for et cool hotspot i byen, der er værd at gå langt efter.