Beat-anbefaling: En af tidens mest interessante kvindelige rappere gæster København lørdag aften Rapperen Rapsody er stormet ind på hiphop-scenen med lyrisk og teknisk overlegenhed og i morgen aften kan hun opleves på Pumpehuset, hvor hun skruer op for en varm og soulet omgang hiphop.

En markant rap stemme

Vi befinder os i øjeblikket i en renæssance for kvindelige rappere. Navne som Cardi B, Junglepussy og tyske Ace Tee turnerer hele verden rundt, og i Sverige behøver de ikke engang rappe på engelsk for at få den etablerede hiphop-scene til at spidse ører.

I weekenden får København besøg af en af tidens mest interessante kvindelige rappere. Marlanna Evans er kvinden bag fænomenet Rapsody, og hun er ikke den nye i klassen, men har huseret de seneste 10 år og laver varm og soulet hiphop af den gamle skole og blive ofte sammenlignet med Kendrick Lamar, som er tidens stærkeste rapper.

Hvis man savner klassisk hiphop og samtidigt vil høre, hvordan fremtiden lyder, så er det bare møde op i Pumpehuset. I mellemtiden kan man lytte til hendes roste album ’Laila’s Wisdom’ fra sidste år.

Rapsody. Pumpehuset. Lørdag 10. marts. Kl. 20.00.

Foto: Simon Fals Devotion kom på gaden i 2012, og solokunstneren Jessie Ware var født. I denne måned udkommer hendes tredje album.

Soul med elektrisk hår

Den britiske sangerinde Jessie Ware er indehaver af en af tidens stærkeste stemmer. Hun fik sit gennembrud i 2012, med albummet ’Devotion’ og er på trods af sin klassiske divastemme, en mere eksperimenterende sangerinde, der sammenblander sit store bløde souludtryk med den elektroniske eksperimenterende musik.

Det var især med sangen ’Valentine’, at Jessie Ware fik opmærksomhed fra den internationale musikpresse. Sangen er produceret af den Mercury-prisvindende sanger Sampha, der ligesom Jessie Ware blander soul med elektronisk musik. Jessie har siden sin debut udgivet de to album ’Tough Love’ fra 2014 og ’Glashouse’ fra 2017.

Lørdag aften spiller hun koncert i Store Vega og inviterer helt ind i hjertet af den britiske popmusik, der ikke er bleg for at blande undergrund og mainstream pop på interessant og veloplagt vis.

Jessie Ware. Store Vega. Lørdag 10. juli. kl. 20.00.

Foto: Jaana-Kristiina Alakovski & Nicole Walker Albummet Kokoro indeholder lydbilleder, som trækker på minder fra Thailand, Sumatra, Indien, Etiopien, Japan og Kina.

Inderlig Trump-æra-kritik

Den svenske sangerinde Sarah Assbring er bedst kendt under kunstnernavnet El Perro Del Mar, og så er hun et eksempel på en i vores tid interessante sangerinde, der hele tiden kaster sig ud i undersøgelser med sin musik.

I 2005 fik hun sit gennembrud med albummet ’Look! It's El Perro del Mar!’. Hendes lyd var på dette tidspunk en blanding af fredfyldte sakrale viser og 60’er-nostalgisk pop. På sine seneste udgivelser har hun forladt freden og har været inspireret af New Yorks mere larmende ballculture-dansescene i 80’erne, og på sit seneste album ’Kokoro’ fra 2016 har hun eksperimenteret med musik fra fjerne verdensdele og gransket samfundet og kroppen.

Nu er hun ude med ep’en ’We are history’, der er skrevet med en undren over civilisationens tilstand under Trumps præsidentskab. Lyt til samfundet en tirsdag aften med El Perro Del Mars rolige samfundsrøst.

El Perro Del Mar. Tirsdag den 13. Marts. kl. 20.00. Ideal Bar.