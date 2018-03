Nu kan du bygge sandslot, spille bold og rutsje på Christians Brygge En ny, stor legeplads står netop klar til at blive taget i brug af små og store legesjæle.

På den nybyggede legeplads er der lidt for enhver smag. Her kan man underholde sig med alt fra sandkasselege, gyngeture til boldspil og rulleskøjteløb. Legepladsen er nemlig et sted, der skal samle både store og små.

Legepladsen er en del af det store byudviklingsprojekt Blox, som har fokus på arkitektur, design og nye ideer. Den officielle indvielse af Blox finder sted 6. maj, men allerede nu, kan der tages forskud på boldspil og gyngeture på legepladsen.

Du finder legepladsen foran Blox-byggeri på Christians Brygge og her er alle velkomne til at forlyste sig i tidsrummet mellem kl. 8-20.

En legplads for store og små

Det er ikke en legeplads i klassisk forstand, legepladsen er nemlig ”pakket ind” i moderne arkitektur. Legepladsen er blandt andet bygget op over et trappemotiv, som går fra 1. sal af Blox-bygningen og ned til Bryghuspladsen, og i trappemotivet er der indbygget glidebaner, trampoliner, hængekøjenet.

Trappemotivet bliver samtidigt også til rammerne for et overdækket legeområde. Under trappen er der nemlig mulighed for at gynge, lege i sandkasse og klatre på rør. Så selv i regn og slud er legepladsen en attraktiv destination for lørdagsudflugten.

Det overdækkede areal rummer også opbevaringsfaciliteter til mooncars og rulleskøjter. En del af legepladsen er nemlig asfaltbelagt og et ideelt sted at øve tricks på rulleskøjter og skateboard eller køre om kamp i mooncars.

Ud mod Vester Voldgade har et stort bur, der på én og samme gang skal agere boldbur og klatrestativ, taget form. Og rundt om på pladsen står rutsjebaner og kalder på børne-hvin og en kildende mavefornemmelse.

Der er er ingen tvivl om, at der nøje er indtænkt forlystelser, som kan rumme både små og større børn. Til det har folkene bag Blox bl.a. fået hjælp af institutioner og skoler, så legeområdet netop kan tiltale flest muligt. Og det er en god tanke, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), da et »byrum skaber liv i byen, som dermed er med til at skabe fællesskab helt lokalt«, udtaler hun i en pressemeddelelse til Ibyen.

Også børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) synes godt om det anderledes byrum og mener, at »den meget anderledes måde at tænke legeplads vil give gode muligheder for fri leg og afslapning for børn i alle aldre«, udtaler han i samme pressemeddelelse til Ibyen.