Begejstrede anmeldere fra hele kloden: Det skrev de andre om det nye Noma Selv om det er sværere at få bord på Noma end at vinde i Lotto, har en række danske og internationale madanmeldere allerede været på besøg. Og fået store oplevelser.

Jonathan Gold i L.A. Times:

»Du smager på mad på en måde, som du aldrig før har tænkt på at smage før, drikker blandinger af plankton og rabarber, som om det var fin vin«.

Tom Sietsema i Washington Post:

»Som jeg plejer efter alle vovede måltider, stillede jeg mig selv spørgsmålet om, hvorvidt maden var virkelig lækker? Det meste af det var, og mens jeg håber, at solbærtræsolie-karamel ikke bliver udbredt, kunne jeg leve af havsnegle-bouillon, blæksprutter, der tager sig ud som pasta, og naturstridigt møre muslinger«.

»Lærte jeg noget nyt? Tonsvis, herunder en ny påskønnelse af søpølse, dansk design og myrers boligkrav. Var det inspirerende? Noma giver en sjælden chance for at hænge ud med en sand visionær«.

Josh Lee i GQ Magazine:

»Noma er tilbage. Den er bedre end sidste gang. Den får det gamle Noma til at ligne en amatør ved sammenligning. Bedst som man troede, at Noma ikke kunne overgå sig selv, har den gjort lige netop det. Og når man tænker over det, er det slet ikke så ringe klaret af et hold, som engang blev anklaget for at kneppe med sæler«.

Ivan Brincat i Food & Wine Gazette

»Det, vi så på dette første besøg, var tegnene på skabelsen af et ’episk hold’. Et hold, der ikke er tilfreds med blot at vinde et enkelt mesterskab, men snarere et hold, der er sultent efter at slå rekorder og blive legendariske«.

Søren Frank i Berlingske:

»I mine øje er denne første havsæson den foreløbige kulmination på Nomas lange rejse, som jeg slet ikke kan vente med at tage del i igen til juni, når Noma bliver vegetarrestaurant hen over sommeren, og haverne foran bygningerne og på toppen af taget forhåbentligt er vokset op«.

»Rasmussen, som under kaffen ellers mest har været optaget af at tælle de forskellige fuglearter i voldgraven (dem er der mange af), siger pludselig, at han mener, at vi bør sprænge skalaen og give det nye Noma syv stjerner«.

Ole Troelsø i Børsen:

»Noma-stilen trænger igennem, der er mange velkendte elementer, men også en lang række overraskelser. For eksempel anede jeg ikke, at vandene omkring os gemte på søpølser, og smagt dem havde jeg heller ikke. Og at man kan orkestrere en hel række desserter omkring tang og plankton og samtidig få det til at smage dejligt, havde jeg heller ikke troet«.

»Men jeg havde heller aldrig troet, at Noma skulle blive kendt som verdens bedste restaurant. Det må de godt blive igen, og jeg er overbevist om, at den energi, forsøget kræver, fortsat er til stede«.

