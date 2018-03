Sommerforelskelse og en tur til stenalderen: Læs Kim Skottes film-anbefalinger til påskeferien Påsken starter kold og hvid-belagt, så en tur i biografen lyder formentlig fristende? Heldigvis er der både forelskelse, action og et møde med den modige hulemand Sten at opleve på lærredet.

Påskevårharen springer ud

'Call Me By Your Name’ er en film om den første forelskelse og det første erotiske eventyr, der her udspiller sig i familiens skød. Den amerikanske familie Perlman tilbringer som altid sommeren i deres hus i nærheden af Bergamo. Faderen er arkæolog, og hver sommer bor en af hans studerende i huset. I år er det Oliver med de lange, brune ben og den overlegne stil. 17-årige Elio falder pladask. En højt begavet og følsom dreng, som endnu er novice udi hjertets veje og vildveje.

I de fleste film ville en grum konflikt lure på sådan en situation, men i Luca Guadagninos sansemættede filmatisering af James Ivorys manus på basis af André Acimans roman får tingene bare lov til at folde sig ud. Ikke mindst takket være faderens indlevelse. En usædvanlig far-søn-samtale i en usædvanlig familiefilm og en sublim præstation af unge Timothée Chalamet.

'Call Me By Your Name’ kan ses i biografen nu.

Foto: SF Studios Animationsfilmen 'Hulemanden Sten' foregår i forhistorisk tid, nærmere bestemt stenaldertiden

En animeret påskeferie

Sten er stenaldermand og trives fint med dét, tak. Et afbalanceret liv i pagt med naturen, hvor der selvfølgelig skal slås gnister af flint og i ny og næ måske gokkes en mammut i nødden, men alt i alt et godt og enkelt liv.

Men som det ofte sker, kommer den traditionelle livsstil på kollisionskurs med den frembusende modernitet.

I ’Hulemanden Sten’ bliver kultursammenstødet konkret, da et konkurrerende og krigerisk hold fra bronzealderbyen anført af Lord Snøp kalder til kamp. Nu er det jo heldigvis en film for børn og barnlige sjæle, så kampen bliver en forhistorisk fodboldkamp, hvor det ikke på forhånd er givet, at bronzeholdet kommer hjem med medaljer.

Man kan med rimelighed indvende, at Nick Parks spillefilm ikke helt kommer på højde med hans kortfilm om ’Walter og Trofast’. Men de var jo ærlig talt også smågeniale, så mindre kan vel gøre det!

’Hulemanden Sten’ kan ses i biografen nu.

Foto: SF Studios Alicia Vikander giver den gas som den nye Lara Croft, og der er tanket op på både tempo og fantasi.

Påskeferie til Dødens Ø

Skal man brænde nogle kalorier af mellem påskefrokosterne, kan man få inspiration fra Alicia Vikander. Den spinkle svenske skuespiller kan ikke nøjes med at vippe med øjenvipperne, når hun skal efterfølge Angelina Jolie i rollen som Lara Croft. Vikander har knoklet i motionsmaskineriet, og hun får brug for hver eneste adrætte muskel, når først det går over stok og sten i genoplivningen af den populære computerspilsheltinde.

I ’Tomb Raider’ får vi forhistorien om, hvordan Lara Croft, som hunkønnets svar på Indiana Jones, tog hul på karrieren som action-arkæolog. Hun var rodløst cykelbud i det trendy London, så først lærte hun at sno sig i trafikken for dernæst at undgå kugler, spyd, vandfald, slyngler, døde kejserinders dystre forbandelser, sammenstyrtende grotter, og hvad der nu ellers venter på hende i Roar Uthaugs eventyr.

’Tomb Raider’ kan ses i biografen nu.