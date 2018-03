Fransk café byder på byens bedste franske pizzaer Krôyers excellerer i vidunderligt sprøde tartes flambées - franskmændenes svar på en pizza, og lige så sprøde bobler. Men servicen er uprofessionelt og langsom.

Der er sprød mad. Og så er der mad, der knaser, så det næsten larmer i hele kraniet. Sådan er det, når tænderne tager fat i et stykke tarte flambée – franskmændenes svar på en pizza, som kommer fra Alsace, hvor den traditionelt blev bagt for at teste, om bagerens ovn var varm nok. Den tradition har de franske ejere bag Krôyers hentet hjem til København med bravur.