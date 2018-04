Ibyen-skribent om hverdagens idioter: Jeg fik sagt fra over for en idiot. Og jeg fik et undskyld Der findes idioter alle vegne, der handler respektløs, gør dig vred og måske endda bange. Måske kan det hjælpe at tænke på, at de ikke har været lige så heldige med deres voksne i livets første år, som du har været med dine, mener Ibyens klummeskribent.

Jeg sled for at få min datter til at skynde sig, mens jeg selv bar på to fyldte bæreposer med bare det allermest nødvendige. Men da lysreguleringen skiftede fra grøn til gul, var hun kun halvvejs.

Næsten i mål vendte jeg mig om og skulle til at skynde på hende, men hornet fra en sort BMW overdøvede min stemme. Min datter på – dengang – næsten 3 år stivnede i chok. Midt i lyskrydset ved Enghave Plads.

Så kom hornet en gang til. Denne gang mere insisterende, fordi hun nu stod en meter fra fortovet og græd af chok, mens lyset skiftede til rød. Så gassede han op.

Uden at køre, bevares. Men nok til jeg smed alt i hænderne og rev hende ind i ren panik.

Og så græd vi begge. Da jeg kiggede op var BMW’en væk. Kæmpe idiot.

Verden er fyldt med idioter.

På gaden, på jobbet, på samfundets bund, midte, især på Facebook og ja, nogle vil nok også mene, at der er idioter på nogen af de mest prestigeagtige job i verden.

Opdragelse er forskellen

At der findes idioter alle vegne er lige så sikkert, som at vand falder ned, og magt stiger til hovedet.

Men én ting er, at de findes. En anden ting er at leve med dem. Hvordan gør man egentlig det, hvis hele ens indre koger af raseri, og man har lyst til at tude i afmagt og frustration?

Forskellen på dig og idioten er opdragelse. As simpel as that.

Og opdragelse kommer af et godt bagland, stærke forældre, som har formået at stå fast, selv om børn kan være de mest snedige, sukkerslikne skabninger på jorden. Forældre, som har vogtet over sengetider eller siddet vagt ved spisebordet, indtil de sidste stykker grønt var fortæret, som Gandalf vogtede sin sidste bro mod balroggen. Eller de fantastiske pædagoger i landets institutioner, som har beskyttet fordi-jeg-siger-det-sætningen, som Esben Lunde beskytter sine kvoter.

Voksne, som har lært børn, at de ikke er alene i verden, at ens gerninger har konsekvenser, og at der skal være plads til alle. Og selv om vi alle har opført os idiotisk engang i mellem, så er forskellen samvittighed og en stræben efter at undgå, at det sker igen.

Heldigvis er langt de fleste forældre gode til at opdrage, til trods for hvad du hører.

Truet for et Volbeat-nummer

Men der ER idioter. Selvfølgelig er der det. Og når du møder dem, så hav i baghovedet, at de ikke har været lige så heldige med deres voksne i livets første år, som du har været med dine.

Og det i sig selv er ofte nok. For mig i al fald. Andre gange bliver jeg rasende.

Det skete for nylig. Jeg er radiovært på DR og får mange sms’er ind, når jeg sender radio. Sidste weekend begyndte en mand at skrive hadske, sexistiske og ikke mindst truende beskeder, fordi jeg ikke havde spillet et nummer med Volbeat for hans søn. En strøm af galde, som jeg egentlig ikke tog videre notits af, før han skrev noget, som fik mig til at frygte for min tur hjem fra arbejde. En sætning som selv politiet, som jeg vendte det med, så som en trussel.

Jeg blev faktisk pisse bange, slet og ret. For der er ingen vej i helvede nogen årsag til at skulle trues for et Volbeat-nummer, men hvad hvis den idiot stod klar med bandets samlede vinyler og ville tæve mig til tonerne af ’For Evigt’?

Så jeg ringede ham op.

Og idet han tog telefonen, forsvandt al angst. For han var helt tydeligt afkom af svigt. Jeg skældte ud for truslerne, frygten for at cykle hjem til min familie. Jeg forklarede ham, hvordan radio hænger sammen, hvordan man taler til andre mennesker, og ikke mindst hvordan man er et godt eksempel for sine børn. Jeg fik sagt fra over for en idiot. Og jeg fik et undskyld.

Han var ikke det bæst, hans sms’er malede ham op til, men bare en stakkels, ensom tosse, som følte sig overset og agerede som en idiot for at blive set.

Det er ikke rart at lukrere på den slags skæbner, men mod idioti kæmper selv guderne forgæves. I det mindste er det ikke dig, som er den. Vel?