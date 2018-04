Velkommen til mødregruppen: »Den dag, du bliver gravid, bliver du tvangsindmeldt i en klub« Et arrangeret venskab, også kaldet mødregruppen, 'gode' råd og fordomme er blot noget af det, nybagte mødre oplever, når de bliver mødre. Alt og mere til kan du nu opleve i komedien ’Mødre’ på Folketeateret.

De fleste mødre vil nok sige, at det at blive mor er det største, der er sket i deres liv. Men med moderskabet følger også morgenkvalme, bekymringer, søvnløse nætter og bleskift. Uendelig mange bleskift.

Alt det kan de nybagte mødre vende og dreje i det kommunalt ordinerede og belejligt arrangerede venskab, også kaldet mødregruppen. Og det er netop scenen i Lykke Sands nye komedie ’Mødre’, der spiller på Folketeatret frem til 12. maj.

Ibyen har mødt skuespiller Julie R. Ølgaard, der er en af de fire mødre på scenen, samt blogger Mette Marie Lei Lange, der er en af de fire forfattere til stykket, til en slags minimødregruppe uden børn og en snak om, hvordan det at blive mor også betyder, at alt og alle pludselig har en holdning til, hvordan man lever sit liv. Julie R. Ølgaard er mor til Cooper på 10 måneder, og Mette Marie Lei Lange er mor til tvillingerne Hugo og Berta på 4 år.

’Mødre’ Spiller på Folketeatret, Nørregade 39, Kbh. K., 12. april-12. maj. www.folketeatret.dk

Det er ikke hårdt at få børn, men det at blive mor

Julie: »Jeg oplevede, at folk havde et stort behov for at fortælle mig, hvor hårdt det er at blive mor, og hvor meget mit liv ville ændre sig. Men sådan synes jeg ikke, det har været. Altså jeg har selvfølgelig haft nætter, hvor jeg ikke har sovet og har haft lyst til at hoppe ud ad vinduet. Men det er helt forkert, at man konstant skal have at vide, hvor fucking hårdt det er. Det ville jeg ønske, at folk stoppede med og i stedet lod andre mennesker gøre deres egne erfaringer«.

Mette Marie: »Godt sagt! Jeg kan nikke genkendende til alt det, Julie siger, og samtidig har jeg nok fået dobbelt op på kritikken, fordi jeg fik tvillinger. Jeg tror, der i alt er tre mennesker, der sagde tillykke til mig, når jeg fortalte, at jeg ventede tvillinger. Resten sagde: ’Hold da op! Det bliver så hårdt’. Så da de kom, havde jeg allerede haft stress i måneder, fordi jeg konstant stod klar i kampstilling. Og så fik jeg de to nemmeste børn, der nærmest sov igennem fra starten«.

Julie: »Nej!«.

Mette Marie: »Jo. Så det var ikke hårdt at få børn, men jeg syntes, det var hårdt at blive mor. Og det synes jeg stadig nogle gange, det er, selv om tvillingerne er 4 år nu. Det skal så også siges, at jeg ikke har min egen mor længere, og jeg savner den her landsbyens ældste, der kan fortælle mig, at jeg gør det rigtige. Min mand er god til at rose mig, men han er mere typen, der siger »god røv««.

Jeg havde lyst til at gå tilbage og nikke hende en skalle Julie R. Ølgaard

’Mødre’ Et comedyshow i babyformat Idé og koncept: Lykke Sand Medvirkende: Szhirley Nova Beanca Rokahaim, Julie R. Ølgaard, Mathilde Norholt og Lykke Sand Instruktør: Christine Exner Forfattere: Christina Sederqvist, Julie Lahme, Mette Marie Lei Lange og Anna Bro Forestillingen kan ses om formiddagen, hvor babybio-konceptet er overført til teater – publikum kan stille barnevogne i foyeren, hvor der er opsyn med deres babyer og rene bleer til bleskift. Er man baby-fri kan ’Mødre’ også opleves om aftenen, hvor sutteflasker og bleer skiftes ud med drinks i baren. Vis mere

Foto: Louise Herrche Serup Skuespillerne er - fra venstre mod højre - Julie R. Ølgaard, Lykke Sand, Mathilde Norholt og Szhirley Nova Beanca Rokahaim.

Skuespillerne er - fra venstre mod højre - Julie R. Ølgaard, Lykke Sand, Mathilde Norholt og Szhirley Nova Beanca Rokahaim. Foto: Louise Herrche Serup

Mommyshaming

’Mødre’er en komedie om moderskabet i alle dets afskygninger. Om ammehjerner, der går i stå, og om den evige konkurrence blandt nutidens ’perfekte’ mødre. En konkurrence, som Julie R. Ølgaard og Mette Marie Lei Lange selv ufrivilligt har deltaget i:

Julie: »Det der med at være den perfekte mor er sindssygt vigtigt at tage op, for mange tror, at du skal gøre alt rigtigt for at være en god mor. Og det vil jeg gerne slå et slag for at mane i jorden. Det er så forfærdeligt, at vi lever i en tid med Instagram og pis og lort, hvor du skal lægge billeder op af, hvor perfekt du er, og hvor det uperfekte ikke er smukt«.

Mette Marie: »Jeg oplever også som blogger, at jeg virkelig skal passe på med, hvad jeg skriver. Jeg lagde f.eks. et billede op, hvor jeg skrev: »Er det kun mig, der nogen gange lader børnene spise aftensmad foran iPadden?«. Hvorefter flere af mine læsere skrev: »Ja, det bruger vi altså ikke herhjemme. Børnene har jo meget bedre af en åndelig samtale«. Selv om jeg står ved, at det sker, at vi nogle gange spiser foran iPadden, får jeg alligevel dårlig samvittighed, fordi jeg bliver dømt af fremmede«.

Julie: »Der findes jo det her fænomen, der hedder ’mommyshaming’, hvor du måske lægger et billede op af noget uskyldigt eller sjovt, og så er der seriøst 48 pegefingre, der bare udskammer dig som mor: ’Ved du godt, at baby kan dø af det der?’. What!? Altså jeg er selvfølgelig ikke interesseret i, at min baby skal fucking dø, men jeg er et voksent menneske, som nok har tænkt mig om«.

Mette Marie: »Den har jeg også fået flere gange«.

Og det starter allerede ved graviditeten

Julie: »Og det er så sindssygt. Det starter jo allerede, når man bliver gravid, hvor folk vil opdrage dig til, hvordan din fødsel bliver, hvad du skal gøre, hvordan du skal håndtere den. Og så er du samtidig ikke en lige så ægte mor, hvis du vælger at få kejsersnit eller skal have kejsersnit af en eller anden årsag«.

Mette Marie: »Hvis du ikke ammer, mand! Puha ...«.

Julie: »Den dag, du bliver gravid, bliver du tvangsindmeldt i en klub, du ikke kan komme ud af igen. Men jeg vil gerne meldes ud af den klub, hvor man bliver opdraget af andre voksne. Den klarer jeg sgu selv. Samtidig ved jeg godt, at vi opdrager min søn lidt mere laissez faire end andre, men han er altså mit og min mands kød og blod, og vi gør det på vores måde, og vi gør, hvad vi mener, der er bedst for ham«.

Mette Marie: »Du er stærkere dér, end jeg er. Grunden til, at jeg synes, det har været så hårdt at være mor, er, at jeg ikke har kunnet lade den slags gå ind ad det ene øre og ud ad det andet, som jeg fornemmer, du kan. Da jeg stoppede med at amme, var der en, der skrev til mig: »Nu stopper du bare med at amme, så du kan komme i byen igen«. På det tidspunkt havde jeg ikke været i byen i halvandet år, og første gang, jeg forlod mine børn i mere end 3 timer, var de 14 måneder«.

Julie: »Men hvorfor skal du retfærdiggøre det? Jeg bliver så vred over det«.

Mette Marie: »Det er netop pointen. Jeg havde jo ikke forladt mine børn, fordi jeg ikke havde lyst, og fordi jeg var bange for at blive dømt. Jeg kan ikke lade være med at gå op i det og læse artikler og lytte til folks kommentarer. Efter at jeg stoppede med at amme, og hun skrev det der, begyndte jeg fandeme at amme igen. Jeg ammede en uge mere«.

Julie:»Nej!«.

Mette Marie: »Jo«.

Det er jo, fordi jeg er usikker. Det er, fordi jeg ikke ved, hvad der er rigtigt Mette Marie Lei Lange

Guns N’ Roses

Det med at blive dømt for sine valg som mor kender Julie R. Ølgaard alt til. Den lille familie fik en hård start, da sønnen Cooper blev født for tidligt. Og det har givet anledning til en ekstra hård medfart fra omverdenen. For eksempel da en veninde kort tid efter fødslen skaffede billetter til en Guns N’ Roses-koncert.

Julie: »Jeg har elsket Guns N’ Roses hele mit liv, og en af mine veninder, der havde set os være igennem alt det her, havde skaffet to billetter. Min søde mor kom og passede vores søn, og så havde vi de her 3 timer, hvor vi bare følte os lidt som mennesker«.

»Til koncerten mødte vi en af mine gamle veninder, som seriøst ikke engang sagde hej til mig. Hun kiggede bare ned på maven, kiggede op på mig og var sådan lidt: »Undskyld, har du ikke lige født? Hvor er han henne?«. »Han er hos sin mormor«, svarede jeg, og så kiggede hun på mig, som om jeg var det mest usle menneske«.

Mette Marie: »Kunne du ryste det af dig?«.

Julie: »Nej, jeg blev målløs, og jeg kan huske, jeg tænkte: »Hvad fuck«. Jeg havde lyst til at gå tilbage og nikke hende en skalle, og jeg er normalt ikke et voldeligt menneske, men hun havde ingen idé om, hvad jeg havde været igennem. Jeg havde været igennem helvede på Jord, og så havde jeg lige en mulighed for at trække vejret. Jeg havde skyldfølelse nok i forvejen. Men episoden har lært mig, at man ikke skal dømme andre mennesker. For man kender ikke deres historier«.

Foto: Louise Herrche Serup 'Mødre' er et comedyshow i babyformat, der berører talrige facetter af moderskabet og de mange spørgsmål, følelser, glæder og frustrationer som forældreskabet bringer med sig.

'Mødre' er et comedyshow i babyformat, der berører talrige facetter af moderskabet og de mange spørgsmål, følelser, glæder og frustrationer som forældreskabet bringer med sig. Foto: Louise Herrche Serup

Hvor kommer denne trang til blande sig i andre menneskers liv fra?