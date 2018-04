Kadeau åbner en lillesøster: »Vi vil hellere have stor gennemstrømning end en michelinstjerne« I forbindelse med det nye Hotel Herman K i Indre København åbner folkene bag hæderkronede Kadeau en ny restaurant, der serverer mad i nordisk stil, selv om man ikke er bange for chili og lime. »Det skal smage pissegodt«, fortæller Nicolai Nørregaard til Ibyen.

Det er ikke fordi det ligefrem skorter på stjerner i det nye samarbejde mellem Kadeau og Herman K - det nye Brøchner-hotel, der får adresse på Bremerholmen lige overfor Magasin.

Syv i alt, bliver det til, når man lægger Kadeaus to michelinstjerner sammen med hotellets fem. Eller 5+, som det hedder.

Sagt på en anden måde er der lagt op til en eksklusiv omgang af både design og gastronomi, når dørene åbner til juni med 31 værelser og suiter, samt bar og restaurant.

Og der er ikke kun højt til loftet i overført forstand i den kommende restaurant, der forpupper sig i en gammel transformerstations rustikke betonskal.

Selve spisestedet strækker sig nemlig over hele tre etager, der vil danne ramme om nye, unikke madoplevelser for hotellets gæster og lokale københavnere.

»Vi vil gerne lave nogle nye ting, finde nye smage og retter, og vi har jo hele maskinen kørende på Kadeau, hvor vi prøver nye teknikker af. Det kommer den nye restaurant til at lukrere på. Omvendt vil kokke-teamet også arbejde på at udvikle helt nye retter, som ikke er set før«, fortæller Nicolai Nørregaard, medejer og køkkenchef på Kadeau på Christianshavn og Bornholm, til Ibyen.

Restauranten kalder han en »lillesøster« til Kadeau, der med stort held har givet det nordiske køkken et twist.

»Vi lægger os ikke fast på nordiske råvarer, men stilmæssigt er det dét, vi kan lide og brænder for. Ellers er det også noget med at eksperimentere med nye tilberedningsmetoder og danske, bornholmske råvarer, selv om vi ikke er blege for at bruge chili og lime. Men vi laver ikke et verdenskøkken«.

»Det skal smage pisse godt«

Restaurantens navn holder de stadig tæt til kroppen. Men sikkert er det, at den faste menu kommer til at bestå af 10 serveringer til omkring 500 kr., som også kan brydes op i enkelte a la carte-serveringer. Derudover vil man også kunne mæske sig i udvalgte comfort food-retter eller gå lettere til sagen og plukke fra snack-kortet, hvis man dropper ind på skæve tidspunkter uden en hungrende sumosult.

Allervigtigst er det for kokken, at maden - helt banalt - smager godt.

»Nogle gange har kokke lidt for travlt med at opfinde den dybe tallerken og glemmer lidt, at det også skal smage godt. Det er meget vigtigt for os. Og i den her restaurant vil det være endnu mere vigtigt, at de sidder hver gang - hvis du kun bestiller to retter, skal det sgu spille«.

»Det skal smage pisse godt«, påpeger han, uanset om man benytter restauranten over flere gange som hotelgæst eller kommer forbi til en enkelt ret og en drink.

Men selv om det gastronomiske niveau bliver højt, er det i denne omgang ikke stjerner, kokken har i kikkerten. Det er gæster.

»Maden bliver af høj kvalitet, men vi laver ikke en restaurant, der skal have en michelinstjerne. Tanken er, at alle skal kunne være med. Vi vil hellere have stor gennemstrømning end en michelinstjerne - hellere at folk hænger ud og drikker cocktails på stedet, hvor der er liv og fart«.

Herman K Hotel. Åbner med restaurant til juni 2018.