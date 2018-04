En ny frizone i byen: Københavns kommune godkender planer om multisal, madmarked og byhave under Bispeengbuen Kender du Bispeengbuen og området nedenunder som gråt og kedeligt? Sådan fortsætter det ikke meget længere. Fra sensommeren '18 vil projektet Urban 13 brede sig ud under Buen som et epicenter for kulturelle kræfter og tilbud.

I løbet af det næste års tid vil området under Bispeengbuen få et gedigent make-over:

Projekt Urban 13 har vundet kommunens udbud på området, der strækker sig fra Nørrebro til nordlige Frederiksberg, og det betyder, at Bispeengbuen de næste fem år vil være omskabt til et kulturelt samlingspunkt for iværksættere, et madmarked inspireret af Papirøen, en multisal, en eventzone, en byhave og et rum, hvor frivillige kræfter kan arbejde.

»Det er vigtigt, at vi får små kulturelle, eksperimenterende rum i byen og gerne lidt længere væk fra Rådhuspladsen, end vi kender det i dag, så vi kan få liv ud i de små bydele. Området under Bispeengbuen er et urbant, omdiskuteret og unikt sted, hvor der faktisk er ret meget plads, som ikke bliver brugt optimalt«, siger Københavns kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld til Ibyen.

Projekt 'Urban 13', Bispeengbuen Bispeengbuen ligger på grænsen mellem Københavns og Frederiksberg Kommune. I forbindelse med udbudsprocessen blev der derfor nedsat en tværkommunal arbejdsgruppe, og denne har efterfølgende enstemmigt peget på projekt Urban 13 som vinder af udbuddet. Urban 13 er funderet i Foreningen Carpark Festival, der afholder musikfestival og filmfremvisninger under Buen. Projektet Urban 13 igangsættes i 2018 og løber foreløbig over de kommende fem år med løbende opfølgning fra de to kommuner. Derefter vil arealet under Bispeengbuen igen blive overvejet på baggrund af blandt andet erfaringerne fra Urban 13. Kilde: Københavns Kommune

»København har godt af at få lidt kant og lidt kulturel nerve og flere af de her frizoner, hvor man kan få lov til at eksperimentere lidt mere end man kan visse andre steder i byen, hvor der er mange regler og restriktioner på, hvad man må og ikke må«.

Alt i København skal ikke være friseret og poleret

Bag projektet Urban 13 står initiativtagerne Alexander Stevns, Benjamin Randbøll og Anas Kababo. Stevns fortæller, at Urban 13 skal være en rugekasse for ’de små med de store ideer’ – hvad end det er kokke, håndværkere, designere, kulturskabere eller håbefulde musikere. Projektet skal skabe tryghed i lokalområdet gennem lokale fællesskaber og daglige aktiviteter.

»Urban 13 skal være en ny fortælling om Bispeengbuen, der gør stedet til et naturligt og hyggeligt samlingspunkt for resten af hovedstadens borgere«, siger Alexander Stevns til Ibyen.

Flere af disse urbane rum har man set andre steder i byen, fortæller Niko Grünfeld og fremhæver Papirøen, Grønttorvet og Prags Boulevard. Det er noget af det, der ifølge borgmesteren gør byen interessant – også i forhold til at tiltrække talenter, kunstnere og folk udefra. Og det er her, hvor skabelsen af lokale fællesskaber er vigtig.

»Det er jo noget af det, som kunsten og kulturen kan: at skabe mødepladser på kryds og tværs og rum, hvor man kan få en oplevelse. Men det kan også være med til at skabe en reel kulturudveksling, hvor vi møder hinanden fra forskellige baggrunde og forskellige tankesæt, og det har vi brug for. Vi har brug for en by, der også har en kulturel og kunstnerisk kant, og hvor ikke alt foregår friseret og poleret«, siger Grünfeld.

Initiativer hjælpes i gang

Ifølge kultur- og fritidsborgmesteren er de skæve oplevelsessteder vigtige at bibeholde og udvikle - også i forhold til byens turisme. Folkene bag Projekt Urban 13 står for at samle ildsjæle og sætte arrangementer i gang inden for rammerne under buen, så det er ikke blot lokaler og iværksætterkontorer, der bliver stillet op for så at stå tomme.

»Vi kan se, at når man stiller noget til rådighed, opstår tingene. Der opstår entreprenører, fællesskaber og steder, hvor man har lyst til at prøve noget af. Og jeg tror ikke, at vi kommer til at mangle tilbud, så det er mere spørgsmål om, hvordan man organiserer og orkestrerer det«.

Urban 13 starter så småt op i løbet af sensommeren 2018, hvor man vil se pop-up events og de første, ombyggede containere under Buen. Det er planen, at hele Urban 13 står færdigt i april 2019.