Spis for en god sag: Restauranter over hele landet kokkererer for Kræftens Bekæmpelse Den populære festival Spis & Støt vender tilbage til 76 af landets restauranter, der fra 2.-10. juni serverer billige tre-retters menuer for at støtte op om kampen mod kræft.

Det må give en ekstra god smag i munden at spise sin mad, når man ved, at det støtter en god sag. Og det er nok en af grundene til, at restaurantfestivalen Spis & Støt har vundet stor popularitet, siden den startede i 2015. Her går en del af overskuddet nemlig til Kræftens Bekæmpelse. Deltagende resturanter København/Sjælland Kokkeriet - 750,- Marchal - 750,- Era Ora - 500,- Stud!o - 500,- 108 - 500,- Brace - 500,- Almanak Asador Belis Bar Bøf og Ost Cap Horn Christianshavns Færgecafe Couloir Feed Fuego Hellerup Sejlklub Huks Fluks Hummer Kellerdirk Koefod Kompasset Kost og Mask - Operaen Krogs Lalala I’Altro L’imperatore Maven Mêleé Mercante Meyers Spisehus Lyngby Nyhavn Færgekro Nørrebro Bryghus P Eatery Peder Oxe Plaza Grill Radio Rambla Reef n’ Beef Restaurant Bark Restaurant Ofelia i Skuespilhuset SALT San Marco Junior Skt Petri Restaurant Spise\Bar nr. 20 Strandmøllekroen SULT Søren K Tight Zeleste 8 Tallet Århus/Østjylland Mejeriet - 500,- Café Faust Det Glade Vanvid - Kystpromenaden 5 Fedet Frederiksgade 42 Fru Møllers Globen Flakket Hotel Royal - Bistro Kähler Spisesalon Skovmøllen Restaurant ET Retour Aarhus Spiselauget Unico Vestergade 51 Odense/Fyn Vår - 500,- menu The Balcony - 500, ARO Cro’n Kok og Vin Kongens Have Noé Vinbar Nordatlanten Olivia Brasserie Øvrige Danmark Huset Blom, Sønderborg Musikkens Spisehus, Aalborg Restaurant Vedelsborg, Vejle Vis mere Nu kan man se frem til endnu en gang at gøre en forskel med sin kniv og gaffel, når 76 af landets restauranter åbner dørene og byder på tre-retters menuer til 250 kr., hvoraf 40 kr. går til det gode formål. I København tæller de deltagende restauranter blandt andre prominente spisesteder som Radio, Mêleé og Krogs. Men i f.eks. Aarhus kan man altså også slå flere fluer med ét smæk på Kähler Spisesalon eller Restaurant ET. Det vil også være muligt at tage oplevelsen skridtet videre til gourmetstadiet på gourmet- og enkelte michelin-restauranter som The Balcony, Vår, Kokkeriet, Studio, Marchal, Era Ora og 108. Prisen er her enten 500 eller 750 kr., og man støtter samtidig mere. Sidste år lykkedes det at indsamle 650.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse, som siden har brugt donationerne i forbindelse med forskning, forebyggelse og patientstøtte for kræftramte. Spis & Støt. 2.-10. juni. Normalbillet: 40 kr. | Gourmet-billet: 80 kr. | Michelin-billet: 120 kr. Billetter kan findes på spisogstøt.dk