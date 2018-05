Manuel Gagneux i Zeal & Ardor: »Jeg forestiller mig altid, at kristne googler navnet og finder min sataniske musik« Zeal & Ardor spiller en mildest talt utraditionel blanding af negro spirituals og blasfemisk black metal. Men ... hvorfor? Ibyen har talt med et metalband ud over det sædvanlige.

Det er en kendt sag, at det kræver et større leksikon at finde rundt i metalgenrens mange forgreninger. Alligevel vil bandet Zeal & Ardor formentlig få selv det mest avantgarde metalhoved til at vende sig. De spiller nemlig en blanding af afroamerikanske spirituals, blues og black metal. Det er en genremæssig gryderet, hvor brutale brøl, dobbeltpedal og skærebrændende guitarriffs glider over i gospelkor, slavesang og håndklap. Spirituals, som de ville have lydt, hvis de var blevet sunget til selveste Satan.

Og det har ikke overraskende fanget den internationale metalscenes opmærksomhed. I 2016 udsendte manden bag galskaben, den schweiziskamerikanske musiker Manuel Gagneux, debutalbummet ’Devil is Fine’, der sikrede ham et ry som metalverdenens next big thing. Og i dag er det det, der begyndte som et eksperimenterende enmandsprojekt, et 6-mands orkester, der turnerer verden rundt.

I juni udkommer bandets andet album, ’Stranger Fruit’, og i juni spiller det aparte metalband på Copenhell, når de for første gang besøger Danmark.

Zeal & Ardor 21. juni, Copenhell, Kbh. S www.copenhell.dk

Med hjælp fra 4chan

I dag omtaler Manuel Gagneux Zeal & Ardor i flertal. Men egentlig startede det som et soveværelsesprojekt i 2014, mens han arbejdede på sit kammerpopprojekt, Birdmask. Han havde brug for en kreativ saltvandsindsprøjtning og søgte ind på det anonyme internetforum 4chan.

»Nævn en tilfældig musikgenre«, skrev han, som han havde gjort det mange gange før, for dernæst at vælge to tilfældige svar og på 20 minutter kombinere dem til ét nummer. »Black metal og nigger music«, skrev en bruger, og i en blanding af fornærmelse og fascination over forslaget lavede Manuel Gagneux det, der senere skulle blive begyndelsen på Zeal & Ardor.

Man kan tale så seriøst om musik, som man vil. Men når alt kommer til alt, er det jo bare underholdning

Et dragende møde

»Jeg keder mig hurtigt, når det kommer til musik«, siger Manuel Gagneux og fortæller, at selv om det første nummer »ærlig talt var noget lort«, var der noget dragende over mødet mellem de umiddelbart modstridende universer.

»De passer på en eller anden mærkelig måde sammen. Selv om de udtrykker følelser forskelligt, er både black metal og negro spirituals enormt emotionelle stilarter. De deler oprøret. Og så indeholder de begge en form for katarsis«, siger han og fortsætter:

»De arbejder på hver sin vis med sorg og tungsind. I gospel og de her spirituals bliver vemoden håndteret og transformeret kollektivt, mens følelsen bliver forstørret, larmende og udadreagerende i black metal. Fælles for dem er, at musikken bliver en renselse, en aflad for tungsindet«, siger Manuel Gagneux.

Udfordringen på 4chan resulterede først i en demo og senere i debuten ’Devil is Fine’, og på nær de programmerede trommer spillede Manuel Gagneux selv samtlige instrumenter og optog vokalen med en »rimelig ringe« mikrofon. Det var først, da han sidste år blev booket til at spille i en gammel stenkirke på den hollandske festival Roadburn, han besluttede sig for at udvide enmandsensemblet.

»Jeg kunne jo ikke bare stå der med min computer, så jeg spurgte fem af mine venner, om de kunne hjælpe til. Og her, 70 koncerter senere, er det ligesom bare for sent for dem at trække sig«, fortæller han med et grin.

Det hører Zeal & Ardor i tourbussen Det hører Zeal & Ardor i tourbussen »Vi hører rigtig meget Beach House. Det er så chill, så magisk, så smukt. Deres ’Thank Your Lucky Stars’-album er nok en af mine absolutte yndlingsplader. Den bliver aldrig gammel for mig, fordi jeg opdager noget nyt, hver gang jeg hører den«. »Musikken er dejligt drømmende. Og det vilde er, at man både kan høre det som ultraglad, men også depressiv musik. Hvis du er ked af det, kan det knuse dig fuldstændig. Den omskiftelighed er noget af det smukkeste, en kunstner kan have«. »Vi har lyttet meget til hendes ’Homogenic’-album, og hun er ganske enkelt den bedste. Björk er så sindssygt alsidig og determineret. Hun går aldrig på kompromis med sin vision, og det resulterer i nogle ret sjældne og smukke oplevelser«. Vis mere

Metal som oprør mod salsa

Manuel Gagneux voksede op i byen Basel i Schweiz med to musikalske forældre. Hans schweiziske far var percussionist i et cubansk band, hans afroamerikanske mor var jazzsangerinde, og klaveret i stuen var ikke bare til pynt. Der var altid musik omkring ham, og selv om forældrene forsøgte at få ham til at spille saxofon, da han var ret lille, var den musikalske vej aldrig en, han blev skubbet ned ad, forklarer han.

»Jeg har altid fået lov til at gå legende til musikken, og det gør jeg stadig den dag i dag«, siger han og tilføjer: »Man kan tale så seriøst om musik, som man vil. Men når alt kommer til alt, er det jo bare underholdning. Det skal være sjovt at lave«.

Manuel Gagneuxs interesse i black metal opstod, da han var teenager, og, indrømmet, lidt som et oprør mod farens salsarytmer, som han forklarer det. På sit teenageværelse lyttede han til norske metalbands som Burzum og Darkthrone og begyndte her selv at lege med de dystre toner på sin guitar. Lyden var aggressiv, ond og mørk, og det fascinerede ham. Men med alderen blev han også nysgerrig på musik, der udfordrede metalmusikkens genrehegn.

»Jeg blev vild med mærkelig musik og begyndte at lytte til kunstnere som Portishead, Frank Zappa og Mr. Bungle. Jeg har altid haft et godt øje til musik med et dada-aspekt«, siger han grinende med henvisning til den schweiziskfødte avantgardekunstretning, der havde det formål at udfordre den etablerede kunstverdens logik og æstetik.