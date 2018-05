Blid intro til klassisk musik: Til 'TirsdagsBarok' på Amager skal der spilles Händel-hits og drikkes rødvin Den unge akkordeonist og cembalist Yngvild V. H. Ruud vil mangfoldiggøre den klassiske musik med et nyt tirsdags-koncert-format, jam og rødvin. Tirsdag 22. maj er den første koncert i rækken og har 'Händel-pop' på programmet.

Det er ikke nogen hemmelighed, at den klassiske musik kan have svært ved at tiltrække det brede, og måske især det yngre, publikum.

Kulturministeriet vurderer, at interessen for netop den klassiske musik er stadig dalene - både når det gælder lyttere, såvel som dem, der selv giver sig i kast med instrumenter, som hyppigt indgår i det klassiske repertoire.

Men det vil den 28-årige konservatorieuddannede akkordeonist og cembalist Yngvild V. H. Ruud lave om på. Hun har netop stiftet foreningen 'Amager Klassisk', der har til formål at skabe en mere uformel atmosfære og mangfoldiggøre den klassiske musik.

»Klassisk musik er ret lukket. Du kommer jo ikke, hvis du er bange for at klappe det forkerte sted. Jeg vil åbne det lidt op og give publikum noget musik, de måske ikke vidste, de kunne lide«, siger Yngvild i en pressemeddelelse.

Hendes kommende koncertserie 'TirsdagsBarok' skal appellere til et ikke-klassisk-vant publikum med et mere alternativt program og ultrakorte versioner af 'barokpop' og Händel-hits, improvisation og jam fra nogle af nordens spirende talenter på klassiske scene.

Desuden foregår koncerterne ikke i en klassisk koncertsal, men i den åbne glassal i Kvarterhuset på Amager.

Den første koncert i rækken er 'Händel-pop' tirsdag 22. maj med Kristoffer Appel som tenor, Tinne Albrectsen og Arsema Asghodom på barokviolin, Mika Persdotter på bratsch, Adrian Cygan på barokcello og Yngvild V. H. Ruud på cembalo. Billetter koster 100 kr., og der følger så et glas rødvin med.

Tirsdag 19. juni og 11. september er der henholdsvis 'Le salon francais' og 'Bachomania' på programmet.

TirsdagsBarok - Händelpop (åbningskoncert). Tirsdag 22. maj kl. 19.30-22. Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 Kbh. S.