På søndag hylder Arbejdermuseet 'mutti' med historier om datidens store kvinder Gå på opdagelse i mødrenes historie og bliv klogere på kvindernes hverdagsliv, moderskab og kamp om ligeløn gennem tiden. Mødre får gratis entré for mødre.

»Mor er den bedste i verden«, sang Victor Cornelius i 1951. Og det er de fleste nok enige i. Mor er vigtig, og derfor har vi traditionens tro siden 1929 beriget hende med en fejringsdag: Mors dag.

En dag, hvor rollerne er byttet om, og børnene forkæler deres mor. Nogle køber blomster, andre chokolade.

I år har også Arbejdermuseet sat fokus på mors dag, og i den anledning inviterer de alle mødre til museumsbesøg med fri entré på Mors dag søndag 13. maj kl. 10-16. Her er der mulighed for at gå på opdagelse i alt om moderskabet; fra mødrenes historie, deres hverdagsliv til kvindekampen.

Børn under 18 år kommer også gratis på museum.

Fortællinger, omvisning og rim for de yngste

Der er masser af aktiviteter af deltage i både for store og små. Vil du f.eks. høre mere om, hvordan Karen Marie Sørensen, der var hjemmegående mor til 8 børn og med bopæl på Østerbro, levede sit liv? Så kan du følge en guidet omvisning med start kl. 14. Eller du kan blive klogere på mødrene gennem historien, når Kasper Sørensen begiver sig ud i historiske fortællinger (kl. 13-13-30).

Du kan også bevæge dig videre til udstillingen om industriarbejdet og fordybe dig i kvindernes kamp for ligeløn og deres kamp for at få arbejde og børnepasning til at hænge sammen. Havde de mon lige så svært ved det som nutidens, danske kvinder?

Har du taget dine børn med, vil de sikkert finde det underholdende at rime med Halfdan Rasmussen i børneudstillingen Rimhelten Halfdan, hvor Halfdans univers bliver virkeliggjort i Osteskipper Ostenfeldts ostebåd, Tante Tulles tulipaner og tipi-indianer-teltet.

Når tankerne trænger til en pause fra vandringen i kvindehistorien og børnenes tunger trætte af at rime, kan du og dine børn nyde en kop kaffe, spise en kiksekage eller nuppe en sodavand i Kaffebaren på 1. sal.

Mors dag på arbejdermuseet. 13. maj kl. 10-16. Arbejdermuseet, Rømersgade 22, Kbh. K.