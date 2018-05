Olga Ravn har skrevet en bog med MUS-samtaler fra rumskibet til Gulddittes udstilling »I begyndelsen var det meningen, at jeg skulle skrive cirka 15 sider i alt, for jeg havde kun en måned til at skrive teksterne. Men så skrev jeg 100 sider. Det åbnede noget helt vildt op for mig. Jeg var simpelthen det, man på godt gammeldags dansk kalder for inspireret«, siger Olga Ravn om sit samarbejde med Lea Guldditte Hestelund.

»Lea skrev til mig og spurgte, om jeg ville skrive noget til hendes kommende soloudstilling. Jeg kendte til Leas kunst i forvejen og var begejstret for den, så jeg svarede ja med det samme. Vi mødtes flere gange, blandt andet i Leas atelier, og vi udvekslede hele tiden fotos, artikler, værker, bøger og film, og i begyndelsen sendte Lea mig skitser til udstillingen. Der var bare helt intuitivt en utrolig god kemi imellem os«.

»Jeg var meget optaget af Nasa på det tidspunkt, og der var lige blevet udvalgt nye astronauter til organisationen. Jeg havde siddet og fulgt med i sådan et stort presseevent, hvor de nye astronauter blev præsenteret. De stod der i deres blå Nasa-kedeldragter og gav sådan nogle små interviews. Og så fik jeg den idé, at min fiktion skulle opbygges af korte interviews, eller MUS-samtaler, med de ansatte på det her sted, som så senere fik navnet Det Sekstusinde Skib. De ansatte taler til et ’jer’, som både er deres arbejdsgivere og os, læserne. Jeg var selv lidt i tvivl om ideen, men Lea var bare sådan, ja, det skal det være!«.

»Jeg skrev de første fem tekster, efter jeg havde været på besøg i Leas atelier, hvor vi havde snakket om sci-fi-film og Ursula K. Le Guins bøger, og jeg havde set og rørt ved nogle af marmorgenstandene. Lea talte om, at universet i udstillingen skulle være sådan lidt ’Rumrejsen år 2001’ møder Alexander Wang-flagship store i New York, og jeg tænkte okay, Iget it! Og så reagerede Lea enormt stærkt på de her første tekster. Det gav mig jo blod på tanden«.

»Det forhold, vi mennesker kan have til materialer og genstande, altså ting, vi normalt anser for at være døde, interesserer mig meget. Og det ville jeg gerne udfordre i min skrift. Der var utrolig mange sammenfald mellem Leas univers og mit eget indre skriverum. I begyndelsen var det meningen, at jeg skulle skrive cirka 15 sider i alt, for jeg havde kun en måned til at skrive teksterne. Men så skrev jeg 100 sider. Det åbnede noget helt vildt op for mig. Jeg var simpelthen det, man på godt gammeldags dansk kalder for inspireret«.

»Jeg er altid optaget af skrive noget taktilt frem, noget stofligt og sanseligt. Jeg kan godt lide en tekst, hvor man får noget i munden, når man læser den. En smag, eller noget vådt. Når Lea talte om sine skulpturer og genstande som levende for hende, så kunne jeg genkende det. Jeg tror, jeg har haft det på samme måde altid«.

»Det kræver ekstremt meget tillid at samarbejde på den måde, Lea og jeg har gjort. Jeg begyndte at skrive teksten, før Lea var helt færdig med alle sine skulpturer, og før det hele var blevet installeret i udstillingsrummene. Det krævede derfor , at vi var meget åbne og tillidsfulde i forhold til hinanden, fordi vi arbejdede lidt forskudt. Jeg tror, vi begge har stor tiltro til hinandens evner«.

»Jeg er optaget af at undersøge mine egne automatreaktioner for at prøve at forstå om, eller hvordan, jeg er blevet opdraget af samfundet. Er jeg blevet programmeret af samfundet til at skulle være loyal mod én mand for eksempel? Er jeg blevet programmeret til at opfatte mit køn på en særlig måde? Og hvorfor kan de her ting gøre mig så ulykkelig? Jeg går rundt og er ulykkelig over de her spørgsmål, fordi jeg tror, jeg skal være på en bestemt måde, som jeg måske ikke kan eller skal finde ud af at være på«.

»Både Leas udstilling og min bog kan begge ses om noget, der arbejder med utopi som kritisk tænkning. Ikke utopi forstået som Paradisets have, men forstået på den måde, at man, i det man kritiserer en gældende orden også kommer med forslag til, hvordan tingene ellers kunne se ud. Der er en utopisk tankegang i det. Noget af det første, Lea fortalte mig, var, at flere af hendes carriers var til andre kroppe end menneskekroppe. Det er jo utopisk praksis. I kunsten kan kroppene være noget nyt og andet. I fiktionen kan døde ting tale og fortælle os det, vi måske allerede ved: at de hele tiden har været levende«.