Kunstredaktøren anbefaler kunst uden for København Der er mange fine udstillinger udenfor hovedstaden og Ibyen anbefaler her tre af dem.

En kunstners genbrug

Genbrug i den helt store stil er temaet for den finske kunstner Kaarina Kaikkonens arbejde.

Det er f.eks. genbrug af ski, sko, skjorter, dansetøj eller andet, som kan udgøre et stort, smukt og overvældende skue, når det bliver sat sammen.

Navnet Kaikkonen er man tidligere stødt på hos Galleri Bo Bjerggaard, men udstillingen i Aalborg er hendes første på et dansk museum.

Inde i museets store sal vil man møde enorme baner af toiletpapir, og uden for bygningen får Aalborgtårnet konkurrence fra det arsenal af skjorter, som publikum har doneret til projektet.

Kaarina Kaikkonens installationskunst er kendt i Rom, Skt. Petersborg samt i flere større byer i Norden, USA og Tyskland, og så ikke mindst i Finland.

Kaarina Kaikkonen. Til 16. sept. KUNSTEN - Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg. Åbnede 9. maj 2018.

Foto: Pr-foto

Set med kunstnerøjne 1

Ligsynsrapporter, skamferede valgplakater, tegninger af psykiatriske patienter, nationalsocialisme, dystopiske motiver og masser af kunst fra kunstnere, der som Goya, Klinger, Jens Lund m.fl. ikke har været bange for at tage ubehagelige og kontroversielle emner op.

Det er essensen af ’Becoming Animal’, som kunstneren Claus Carstensen har kurateret, og som i marts åbnede på Den Frie Udstilling i København.

Nu er den mørke, ambitiøse og dybt originale udstilling, som er præmieret af Statens Kunstfond, kommet til Lemvig.

Udstillingen stiller skarpt på den menneskelige eksistens og på de forhold, der skiller eller forener mennesker og dyr.

Ideen til udstillingen fik Claus Carstensen ved en nær vens begravelse, hvor der blev talt over Prædikerens Bog, kap. 3, vers 18-19 og om alt levendes forgængelighed.

Becoming Animal. Museet for Religiøs Kunst, Lemvig. Åbner 13. maj. Til 12. august.

Foto: Torben Eskerod

Set med kunstnerøjne 2.

Som kuratorer kan kunstnere noget andet end kunsthistorikere.

Så derfor har Rønnebæksholm lånt Julie Sass’ øjne til at se med!

Kunstcentret nær Næstved har bedt denne kunstner om at sammensatte en mindre udstilling om et stort tema i kunsthistorien, som hun har et særlig forhold til: abstraktion.

For at belyse stilens udvikling og variation gennem 100 år har Julie Sass valgt 23 kunstnere fra elleve lande, bl.a. kendte som Maria Buras, Marie Søndergaard Lolk, Sonja Ferlov Mancoba, Vilhelm Bjerke Petersen, Man Ray og Yoko Ono.

Men også mindre kendte som Alain Biltereyst, Ann Pibal, Dan Walsh, Erin Lawlor, Michelle Grabner, Moira Dryer, Noël Dolla, Rachel Beach, Rannva Kunoy, Shirley Goldfarb og Shirley Jaffe.

Endelig omfatter udstillingen også nye værker af arrangøren selv!

En kort historie om abstraktion. Rønnebæksholm. 2. sep.