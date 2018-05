Efter flere udskydelser: Endelig er Tivoli klar til at skyde sin meget omtalte Disney-parade af Tivoli har allieret sig med eksperter fra Disney World i skabelsen af en stor jubilæumsparade. På lørdag kan den ses for første gang.

I hele sin udstrækning bliver Tivolis jubilæumsparade 150 meter lang. Den består af fem paradevogne udsmykket, udstyret og bemandet med hver sit tema. Kendte Tivoli-figurer som Pjerrot, Columbine og Tivoli-gardister er forsamlet omkring en vogn. Andre dele af optoget består af figurer fra H.C. Andersens eventyr og Walt Disneys univers.

Efter flere udskydelser på grund af tekniske problemer er Tivoli nu klar til at skyde sin meget omtalte parade af. En af vognene i paraden, der vil bevæge sig gennem Tivoli, er skabt af Tivolis store ’onkel fra Amerika’, Disney World i Florida, der på den måde sender en hilsen til Carstensens gamle have i København i jubilæumsåret.

»Disney og Tivoli har arbejdet sammen flere gange tidligere«, fortæller Forrest Bahruth, der er showdirector i Walt Disney Parks & Resorts U.S. i Buena Vista, Florida. Han ser det som en forlængelse af en lang tradition for samarbejde mellem de to forlystelsesparker.

»Walt Disney besøgte jo selv Tivoli flere gange i slutningen af 1960’erne«, fortæller Forrest Bahruth.

»Han hentede mange ideer fra jeres gamle forlystelseshave midt i København til Disney-parkerne i USA og var i det hele taget stærkt fascineret af den blanding af arkitektur og udsmykning fra alle mulige kulturer og gamle danske traditioner, som Tivoli er udtryk for«, siger den erfarne paradeiscenesætter fra Amerika, der for nogle uger siden opholdt sig i København for at få Tivolis jubilæumsparade helt op at køre.

Forrest Bahruth var i sin ungdom showdanser og koreograf. Han nåede i sin lange karriere i 1960’erne og 70’erne at arbejde sammen med giganter som Elvis Presley og Rolling Stones og var med i et væld af tv-shows og musicalforestillinger. De seneste 30 år har den stadig ret så adrætte amerikaner været fuldtidsbeskæftiget med paraderne i Disney World.

»Det er jo nogle helt andre forhold her i Tivoli. I Disney World skaber vi paraderne løbende. Det vil sige: Vi laver små ændringer gennem hele sæsonen. Her har vi på én gang bygget en parade, der skal køre sæsonen igennem under nogle meget vanskeligere forhold, end vi har i Disney World. Hos os i Florida har vi store boulevarder med masser af plads. I Tivoli er der små snoede stier, bump og stigninger undervejs«, siger paradeinstruktøren fra Amerika. Han er ret spændt på at se, hvordan paraden bliver modtaget i København. I USA er den en fast del af traditionen med rødder i den katolske kirke, latinamerikansk kultur og militæret. Her fejrer man jul, påske, sommerferien, nytår og nationaldagen og alt muligt andet med en parade. Formaterne kan være forskellige, alt efter om det er 4. juli-paraden på hovedgaden i en lille landsby, eller det er den årlige Rose Parade nytårsdag i Los Angeles.

»En parade er ikke bare et optog. Den skal fortælle en historie, der skal være et forløb. Musik, lyd og lys, de optrædende skal spille sammen. Det skal nok også lykkes i Tivoli«, lover den amerikanske ekspert.