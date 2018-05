Startede det eksperimenterede kunsterkollektiv Fix & Foxy i 2006, der blandt andet har stået bag ’Come On, Bangladesh, Just Do It!’, ’Pretty Woman’ og den nu Reumertnominerede ’Rocky!’.

Provoinstruktøren Tue Biering: »I virkeligheden ser jeg lidt teatret som en gidselsituation. Man er tvunget til at møde hinanden« Reumert-nominerede Tue Biering er kendt som provoinstruktøren, der køber prostituerede og henter flygtningebåde hjem for at få folk til at tænke over tilværelsen. I virkeligheden vil han bare gerne have, at publikum nedbryder forestillingerne om, hvordan tingene er, og opleve det selv.