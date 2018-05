Tre mentorer fortæller om samarbejdet med 'provoinstruktøren' Han er kendt for at ville provokere sit publikum. Men hvordan er Tue Biering egentlig at arbejde sammen med? Det fortæller hans mentor, instruktøren Peter Langdal, DF’eren Cheanne Nielsen, der var med i forestillingen ’Rocky!’, samt skuespilleren Lise Lauenblad, der bliver instrueret af Biering i den CPH Stage-aktuelle forestilling ’Landet uden drømme’ på Sort/Hvid.

Foto: Arkivfoto: Joachim Adrian »En af de største sceniske begavelser, vi har«, mener instruktør Peter Langdal.

Instruktør Peter Langdal

»Jeg har lidt et kærligt mester/elev-forhold til ham. Han er fantastisk og en af de største sceniske begavelser, vi har i landet, synes jeg. Han er hele tiden på kanten, og han er meget kompromisløs i sin søgen efter nye udtryk. Det er jeg imponeret over. Han er gammel Sankt Annæ-elev ligesom jeg selv, og han havde lavet teater derude ligesom jeg. Da han troppede op på Betty Nansen Teater, var det nærmest som at møde en yngre udgave af mig selv. Bare kønnere. Han havde haft samme rejse«.

»Jeg har set mange af hans ting, og man går altid derfra og tænker: hold da op, hvad skete der lige der? Det er ikke altid, det er godt, men det er altid grænseoverskridende på en måde. Han forsker hele tiden i teatrets formsprog. Det er jeg vildt imponeret over«.

Foto: Arkivfoto: Janus Engel »Han vil noget med det, han laver«, siger skuespiller Lise Lauenblad.

Skuespiller Lise Lauenblad

»Det, der er fedt ved Tue, er, at han bliver ved med at arbejde med stoffet. Selv om han tager en klassisk tekst, er han hele tiden nysgerrig på, hvad man kan med den, og han er ikke bange for at kaste sig selv og sine spillere ud i alt muligt nyt. Det synes jeg virkelig, han gør i den forestilling, vi laver sammen nu (’Landet uden drømme’ på Sort/Hvid, red.). Men man har følelsen af, at han hele tiden er med én. Han gør folk til et hold«.

»Jeg synes, det er altafgørende, at han gør tingene anderledes. Han vil noget med det, han laver, og insisterer på at møde mennesker der, hvor de er, og flytte dem nye steder hen. Man kan mærke, at det er vigtigt, for han er meget insisterende«.

»Han er også typen, der pludselig ringer og ændrer tingene. Det er hele tiden levende. Det er både godt og til tider provokerende, men det gør, at det hele tiden forbliver relevant, og den måde at arbejde på kan jeg godt lide«.

Foto: Charlotte Tripetti »Folk udvandrede under min monolog«, siger politiker (DF) Cheanne Nielsen.

Cheanne Nielsen, politiker (DF)

»Jeg har haft et godt samarbejde med Tue. Der kom faktisk et fint venskab ud af det«

»Det er tydeligt, at det (’Rocky!’, red.) er et meget vigtigt og personligt projekt for ham. Han er bare en person, hvis krøllede hjerne jeg ikke forstår, men har lyst til at hjælpe. Egentlig var det ikke min opfattelse, at jeg blev smidt for løverne, før jeg gik på scenen, og forstod derfor heller ikke, hvorfor så mange sagde, at det var modigt gjort. Men da folk begyndte at udvandre under min monolog, forstod jeg, at det var nye og interessante reaktioner for Tue. At nogen erklærer, at de er tolerante, men samtidig ikke kan rumme folk med en anden holdning end deres egen«.

»Jeg blev utrolig hærdet af folks opførsel, for mange så mig jo som et eller andet monster, indtil de talte med mig. F.eks. var der en flygtning, der efterfølgende kontaktede mig for at forstå nuancerne i det, jeg sagde. Det var altid en positiv oplevelse for os alle, når dialogen fortsatte efter forestillingen«.