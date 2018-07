Til Sommerdans i Fælledparken med Ane Høgsberg: »Det er oplagt til en date« Ibyen har sat Ane Høgsberg stævne til Sommerdans i Fælledparken. Komikeren har erfaring fra ’Vild med dans’ og kan føre an i den sexede salsa. Håber reporteren. Aftenen byder på både sjove og akavede øjeblikke for en nybegynder.

Luften er tyk og lummer; der er lagt i ovnen til et gedigent uvejr.

Komikeren Ane Høgsberg og jeg mødes på Cafe-Pavillonen, og der er nærmest ikke et øje at skue i Fælledparken. Vi er mødtes inden Sommerdans, et udendørs dansearrangement, hvor vi skal danse salsa, for at se hinanden an, før vi sammen skal svinge hofterne. Jeg håber, hun tager føringen, for jeg er nybegynder, mens hun er erfaren og allerede har lært at være begejstret for at danse. Hun var nemlig med i ’Vild med dans’ på TV 2 sidste efterår.

»Jeg turde ikke rigtig før. Jeg var sådan én, der dansede fra livet og opefter, hvor fødderne står helt stille. Sådan noget, man kan gøre, mens man står i baren og drikker«, fortæller Ane Høgsberg.

»Jeg har altid syntes, det var sjovt, men også lidt angstprovokerende. Esbern Syhler-Hansen, min dansepartner, var rigtig god til at lære mig, at min krop kunne nogle ting, jeg ikke troede, den kunne. Han lærte mig, at det er sjovt at danse, også når det er forkert. I træningslokalet gjorde vi mange ting, der så åndssvage ud,« forklarer Ane Høgsberg.

Først skal højre fod frem og så tilbage til midten. Så er der en kort pause. Så skal den bagud og så tilbage til midten. 1-2-3-4, pause, 1-2-3-4

Sommerdans har været en tilbagevendende begivenhed i København siden 2000. I fem uger hen over sommeren kan man møde op op Dansepladsen og blive instrueret i alverdens danse. Foruden salsa er der blandt andet swing, afrobeat og Bollywood. Man møder bare op – med eller uden partner. Den cirkulære danseplads er en stor træopsats, der gemmer sig på hjørnet af Øster Allé og Edel Sauntes Allé. Når mørket falder på, tændes lyskæderne. I samspil med salsarytmerne opstår der nærmest en sydlandsk stemning.

Der er nu ikke nogen danser gemt i mig. Mine hofter vil ikke. Slet ikke salsa. Derfor er det med en vis skepsis, jeg har sagt ja til denne opgave, da en kollega blev syg. Jeg slår mig bedst løs med mine nærmeste venner, når vi i en stor klump danser til gamle Blur-numre, men det handler vist mere om kærlighed, fjolleri og rosé i drop. Fjollerier på dansegulvet kender Ane Høgsberg også alt til.

I dansen havde jeg det fint med at se fjollet ud. Det var sværere for mig at se alvorlig og sexet ud Ane Høgsberg, komiker og tidligere deltager i ’Vild med dans’

»Jeg tager ikke mig selv så højtideligt, så i dansen havde jeg det fint med at se fjollet ud. Det var sværere for mig at se alvorlig og sexet ud. Det skal man f.eks. i tango. Da vi dansede den i ’Vild med dans’, spurgte jeg »Kan vi ikke bare fjolle den hjem«, men det gør man ikke i tango«.

Det var lidt af en drøm at blive castet til ’Vild med dans’, og Ane Høgsberg tøvede ikke med at sige ja, selv om hun godt var klar over, at hun ikke var kendt nok til at vinde. Men det var også akavet.

»Jeg syntes, det var meget grænseoverskridende i starten. Man er så tæt med et andet menneske. Vi startede med at danse salsa. Det er en sjov dans, men også lidt sexet. Det er derfor, vi skal danse den i dag«.

Salsa på en bænk i regnen

Sammen skal vi altså udforske salsaens underfundige væsen i al offentlighed. Ane Høgsberg bemærker, at jeg virker nervøs. Jeg når at placere hele min hånd i en fugleklat under interviewet, og da hun hiver en renseserviet, bakteriedræbende gel og håndcreme frem til mig, er det lidt, som om rollerne er byttet rundt mellem intervieweren og den interviewede. Jeg må medgive, at jeg er bange for at se dum ud og for, at andre skal bemærke det. Jeg spørger, om hun ikke også var det, når hun skulle optræde på live-tv.

»Jeg syntes, det var meget grænseoverskridende i starten. Man er så tæt med et andet menneske«, siger Ane Høgsberg.

»Nej, jeg har optrådt på Skanderborg Festival foran 20.000 mennesker. Jeg var bange for at glemme trinnene, men ikke for at optræde«.

Vi beslutter os for at finde scenen, hvor vi skal danse, og ti minutter før vi skal i gang, åbner himlen sig. Det er dejligt, for ingen kan huske, hvornår det sidst har regnet, og plænen er helt svedet af. Men det lægger en dæmper på salsaen. Deltagere står under halvtaget ved toilettet og under store grantræer. Regnen stopper, og trægulvet bliver svabet fri for vand. En ung fyr hjælper ihærdigt til, og vi bliver enige om, at han må være på date, for han lægger liv og sjæl i.

Og så starter regnen forfra.

Vi er i tvivl. Fotografen kan ikke tage billeder. Ane Høgsberg er på trods af sin nyvundne danseentusiasme også noget skeptisk over for det våde vejr, og jeg har en instinktiv trang til at knibe mig ud af situationen. Men vi slipper ikke.

»Vi rykker bare over under træerne«, formaner arrangøren, og så trasker vi af sted. Underviserne, en kvinde iført en pink nederdel med store rejer og høje hæle og en mand i limefarvet T-shirt og en cubansk studenterhat, som vores sidemand hånligt kalder den, skal lære os grundtrinnene. De stiller sig på en bænk foran os, så alle kan se, men vi står på en skråning, så det hjælper lige lidt.

På rad og række i græsset under store træer begynder vi. Og det er sjovt. Meget sjovt. Jeg kan ikke se undervisernes fødder, men følger den foran mig. Ane Høgsberg er god, så jeg støtter mig også til hende. Jeg begynder at forstå det, selv om jeg konsekvent træder mig selv over fødderne. Vi griner. Åbenbart en tand for meget, for en midaldrende dame vender sig om:

»Vi er faktisk nogen, der prøver at lytte efter,« siger hun og skuler mod os.