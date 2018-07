Tre udstilinger: Politikens kunstanmelder anbefaler cool, mystisk og provokerende papirkunst

Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Sort på hvidt I Sprogmagt. »Jeg kunne lige så godt sige: »Lars Løkke Rasmussen er sød«, eller han »er dum«. Så værket er egentlig skabt for at undersøge, hvad sproget kan«, siger kunstner Jakob Jakobsen om den lille værkserie med titlen ’Dødsfald’, som tidligere var en del af en udstilling om sprog og kunst hos Danske Grafikere, og som nu vises på Kunsthal Charlottenborg. Værket, der består af en række sætninger printet på A4-papir, proklamerer en række nulevende politikeres død – måske som en besværgelse eller fremskrivning i tid. Det har skabt forargelse. Besværgelser var årsag til, at hekse blev brændt, og den kraft forbinder vi stadig med sproget, når vi siger 7-9-13 og banker i bordet for ikke at udfordre skæbnen. Jakob Jakobsen, ’Dødsfald’. Kunsthal Charlottenborg, indtil 12. august. Foto: Pr-foto Sort på hvidt II Coolness. Da den nu 80-årige amerikanske pop- og konceptkunstner Ed Ruscha var en ambitiøs og ung opkomling, fik han trykt visitkort med en fonetisk angivelse af, hvordan man udtaler hans efternavn: rew-shay. Han har beskæftiget sig med ord og tegn som ikke blot betydningsskabende systemer, men som æstetik og som en del af den kultur, der omgiver det moderne menneske. Benzintankens skilte, Hollywoods billboards og grafisk kommunikation optager denne skarpe verdensstjerne, hvis arbejde på papir (nogle med krudtslam) for tiden kan opleves på Louisiana og er et godt eksempel på den amerikanske vestkyststils sexiness og effektivitet, der trækker kunstværket ind i en dejligt cool sfære. Ed Ruscha, ’Very’. Louisiana, indtil 19. august. Sort på hvidt III Mystiske symboler. Symbolismen har i en lang periode været underlagt et dømmende blik, der har fundet den kitschet. Nu er den hip. Symbolismen er ekstra interessant at blotlægge endnu en gang i en samtid, hvor politiske mørkemænd trækker sablerne af skeden. Statens Museum for Kunst trækker de snirklede og sirlige papirværker frem og viser blandt andet fantastiske tegninger af Jens Lund. Naturen og ånden, kroppen og politikken snor sig om hinanden i et billedsprog, som finder gemte og mystiske symboler i den verden, der ved første øjekast kan synes lidt triviel og havregrødsagtig, men ikke behøver at være det. ’Hieroglyffer – symbolismens tegninger 1890-1910’. Statens Museum for Kunst, indtil 12. august.