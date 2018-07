Listens sommervikar: De små oaser af skadefrydefuld lykke, når selv Fox News siger fra over for det orange uhyre i Det Hvide Hus

Listens sommervikar: Gæste-Listen er i undtagelsestilstand

Henrik Reinberg Simonsen tog et afbræk fra sin barsel og skrev satire.

Mens Listen holder ferie, myldrer det ind med forslag til gæste-Listen. Ugens vinder er faktisk en genganger, for han vandt også for så godt som nøjagtig to år siden. Henrik Reinberg Simonsen hedder han, og han er ikke bleg for at give nogle verbale stød i sixpacken til hipstersegmentet – dem, der køber chokoladehånddyppede is og går på Haven-festival ... når de ikke sidder på deres nyopsatte egoistaltaner på Vesterbro. Han kender nemlig typerne, for han bor selv på Vesterbro – og »så holder jeg jo jeres avis«, som han siger.

Du er jo ugens vinder. Hvad føler du lige nu?, spørger vi ham, da vi får ham i røret.

»Ja, altså, jeg har talt med a-kassen, Skat og Erhvervsstyrelsen i dag, så det er lidt af en omstilling. Det er glædeligt og fedt, for det er anden gang, I har fundet mig værdig«, siger Henrik Reinberg, der er 39 år og kommunikationsmedarbejder.

»Sidste gang jeg skrev Listen, havde jeg tømmermænd efter en koncert. Denne gang er jeg blevet far for anden gang, for en måned siden, så den er skrevet midt i et barselslavpraktisk vakuum«.

Så man kan konkludere, at det hjælper at have tømmermænd eller ammehjerne, hvis man vil skrive satiriske tekster?

»Ja, en eller anden form for undtagelsestilstand. Når alt handler om amning og barselsspørgsmål, så er det rigtig rart med et lille afbræk, og det fandt jeg så her i weekenden, hvor jeg sad og skriblede nogle kladder på min smartphone«, siger Henrik Reinberg, som synes, det er »ærefrygtindgydende«, at Listen – alias Lars Dahlager – magter at skrive en liste om ugen – »jeg har jo trods alt haft to år til at genoplade batterierne«.

»Lars Dahlager er jo mesteren. Faktisk har han engang indirekte skrevet om mig i Listen, for fra 2007 til 2014 var jeg ansat på Roskilde Festival, hvor en af mine primære opgaver var at skrive alle de artistpræsentationer, som man får i den her lille bog. Og der skrev han engang, at »det kræver en særlig afart af forsludret kreativitet at finde på beskrivelser af bands, der spiller på Roskilde« – og så er det sjovt at tænke på, at jeg nu for anden gang har fået lov at vikariere for ham«.

Vis mere