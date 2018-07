Til gademadsfestival ved søerne i København kan du drikke ukrudtssodavand fra Amager Fælled og mæske dig i nutellatoast Igen i år kan københavnerne smage sig gennem gademad fra hele verden, når Street Food Festival CPH tager plads omkring søerne.

Mad på gaden - gerne serveret på engangsservice og indtaget med udsigt til vandet - må være en af københavnernes favoritbeskæftigelser.

Og der bliver god mulighed for at deltage i lige netop sådan en beskæftigelse, for 10.-12. august byder Street Food Festival CPH på mad fra alle fire verdenshjørner fra madvogne, der placeres langs med søerne på Nørrebro.

Fish & chips, falafel-sandwich og street-food øl

Det er tredje år i træk at madfestivalen finder sted, og endnu en gang har arrangørerne Rebel Food og Kitchen Collective lagt vægt på mangfoldigheden af gademad.

Man kan mætte sig i både fish & chips fra madboden The Fish Project, pulled duck burger fra Duck It, tyrkiske risretter fra The Aksel Kofte eller falafel-sandwich hos Power Food DK. Du kan også besøge det thailandske køkken hos Pad Thai eller mætte det veganske hjerte hos Vegan Volume.

Du kan også prøve noget til den skæve side såsom en dessert-toast med nutella og banan hos Toast Me Up, den søde kinesiske bolle kaldet bao med hoisinbraiseret gris, kimchi, peanuts, koriander og lime eller du kan smage sodavand, der er lavet på ukrudt og vilde planter, som er høstet på Amager Fælled.

Har du svært ved at beslutte dig, tilbyder boderne også en mindre signaturmåltid til 40 kroner, så du har mulighed for at smage på flere verdenskøkkener.

Foruden masser af eksotisk mad kan tørsten slukkes med bl.a. en særlig lys street food-øl, som Nørrebro Bryghus udviklede i forbindelse med gadefestens opstart i 2016.

Street Food Festival CPH. 10.-12. august, Søerne i København. Fredag: 15-21, lørdag: 11-21, søndag: 11-19.